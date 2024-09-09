最後身影曝光！老翁領完藥騎車回家　離奇陳屍分隔島樹叢4天

記者黃宥寧、莊智勝／台北報導

台北市承德路五段、中正路口今(9日)上午傳出一起離奇死亡案件，一名環保局人員今早在中央分隔島打掃時，意外於樹叢中發現一具男性遺體，嚇得連忙報警；警方調查，確認死者是72歲的褚姓男子，6日當天曾外出到醫院拿藥，但卻因不明原因獨自走上分隔島，還疑似心肌梗塞倒地死亡，因地處隱蔽，直到4天後才被清潔人員發現。

▲監視器畫面拍下，褚男6日當天中午領完藥後騎機車準備回家。（圖／記者黃宥寧翻攝）

鄰近事發地點的中正路、福港街口監視器拍下，6日當天中午12時34分許，褚男才剛前往新光醫院領取完心血管慢性病藥物， 騎著綠色機車準備返回蘆洲住家，一路上車速緩慢，但未見有任何異狀，短短數秒後身影便消失在監視器畫面中。

未料褚男領完藥後卻再也回不了家，騎車經過承德路五段、中正路口時，因不明原因將機車停在路旁，隨後獨自走進分隔島草叢中，並疑似因心肌梗塞倒地；且由於褚男倒臥地點被樹叢遮蔽，雖然車潮頻繁來往，但未有民眾注意，直到4天後清潔人員打掃時，才發現褚男早已死亡。

警方初步勘驗現場，發現一旁散落心血管藥物、安全帽等，且死者身上手機電量也已經耗盡，詳細死因為何，還有待進一步調查釐清。

▼褚男離奇陳屍在分隔島樹叢中，直到4天後才被打掃的清潔人員發現。（圖／記者黃彥傑攝）