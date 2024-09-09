台中消防員墾丁潛水訓練死亡　彰檢今相驗明解剖釐清死因

記者唐詠絮／彰化報導

台中市消防局第五大隊消防員張士昌（53歲），昨(8日)自費自假到墾丁參加潛水訓練，經醫院電腦斷層檢查判定有硬腦膜下出血等情形，家屬忍痛同意放棄急救，深夜將遺體往彰化殯儀館；今天下午檢方相驗，至於死因是溺水還是有其他原因，已訂於明天下午2點半進一步解剖釐清。

▲台中市消防員墾丁潛水訓練溺斃，今天相驗。（圖／記者唐詠絮翻攝，下同）

事發當時張員與其他消防員一起到墾丁進行2天一夜的潛水訓練，不料卻傳出意外。教練說，同行人員有4名教練、6名學員，大家在水面集合，同行學員發現「昌哥」身體不舒服、直說喘不過來，有可能是緊張過度，立即協力將他拉上岸，未料卻因此天人永隔。

▲有多名親友及消防局同袍前往彰化殯儀館悼念。

張員（53歲）為警察專科學校警員班136期消防科／警察大學消佐班16期畢業，1991年投入消防工作，迄今33年，曾任東英分隊小隊長、溪湳分隊分隊長、火災預防科科員等職務，並曾受火災搶救初級班、化學災害搶救指揮官班、火場指揮班、急流救生進階班等訓練，內外勤經歷豐富。

今天今天上午，他第五大隊的同仁、長官，以及多年的義消好友，都前往彰殯悼念，下午前大里仁化義消分隊長陳宗興也到殯儀館，他說當時張員當任消防分隊長時，就是一個很棒的長官，經常樂於助人，昨天聽到他罹難的消息時，心裡非常難過。

張員家人低調不回應，一切委由台中市消防局對外說明，檢方下午初步相驗後，決定明天下午2點30分進一步解剖，釐清確切死亡原因。

▲慈濟前往彰化殯儀館為消防員助念。