　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

為何「中秋烤肉」式微？　網揭「3大關鍵」：回不去了

每年到了中秋佳節，家家戶戶都會聚在一起烤肉。（示意圖／翻攝自Pixabay）

▲中秋節不少人會揪三五好友一起烤肉。（示意圖／翻攝自Pixabay）

圖文／CTWANT

每年到了中秋佳節，家家戶戶都會聚在一起烤肉、賞月，享受團圓時光。不過，有網友發現近年烤肉風潮似乎減退不少，像是過去整個9月份可能就有好幾攤約烤肉，各大商場也一直打廣告，現在幾乎都沒了，讓原PO十分好奇原因。話題引發討論，不少人發表意見，大略總結出3個主要因素。

原PO在PTT八卦板以「中秋烤肉是怎麼式微的？」為題發文，表示「不知道多久以前，因為烤肉醬廣告的影響，『中秋烤肉』變成中秋節傳統。但這兩三年，其實有感覺烤肉的風氣變弱了，以前忙的可能整個9月好幾攤烤肉，商場也一直打廣告，現在幾乎都沒了，是什麼原因造成中秋烤肉式微？因為現在路邊，乃至於河堤幾乎都不能烤了嗎？還是現在吃烤肉太方便了，不需要中秋特地約？」

[廣告]請繼續往下閱讀...

貼文曝光後，網友紛紛發表看法，認為「自己事前準備麻煩＆膩了」、「家裡沒小孩、沒年輕人，都變老人當然不愛烤」、「你每次都烤一樣的東西幾次就膩了」、「去燒烤店吃還不用收拾，傻傻的才自己烤」、「你找人來，這個不吃、那個不吃，沒烤完的都要自己處理，下次就不想辦了」、「去店面烤比較舒服又不貴」。

總結鄉民留言，主要有3個關鍵因素，天氣太熱、地點限制多及善後麻煩。「太熱了」、「熱死了…現在都沒秋天的涼感，還烤什麼東西？」「太熱，邊烤邊爆汗，不想烤」、「現在晚上在外面什麼都不做就流汗」、「以前中秋真沒這麼熱，現在熱爆」、「天氣熱也有關係，以前9月底的晚上就很涼了，現在熱到11、12月」。

「政府也不喜歡百姓一起烤肉，限制東限制西的」、「現在公共區域、河堤、公園跟大樓幾乎都規定都不能烤肉了」。

事前準備和善後太麻煩「自己事前準備麻煩、膩了」、「因為太累」、「自己準備太麻煩了」、「太麻煩」、「太麻煩，而且家裡還要臭一天」、「善後很麻煩，人很難揪」。

延伸閱讀
目擊老闆數一疊千鈔！他震驚：市場水果攤很賺？　釣出同行曝收入：餓不死
突然忘記女友名字　天兵男捷運站大喊「那個宜蘭人」結果糗大了
Energy高雄開唱粉絲暖心應援 團員感動落淚喊「此生無憾」

ET快訊
「1500沈慶京」不是見面時間？柯文哲「2022／11／01
竹科工程師挑戰「1公升的眼淚」疑灌酒亡　店長說法曝光
獨／夫妻YTR「老公遭撞」多處骨折！　畫面曝光
台中人行道變機車海　警狂開292張罰單奏效了
才退役「李洋機場曬女友合照」　她要出國留學了
陳屍承德路4天　最後身影曝光
快訊／情侶雙亡！屋內飄出屍臭...嚇壞房東

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

野心爆棚、情商超高！「最容易出大人物」TOP4星座

稱呼熟人會「連名帶姓or只喊名字？」　一票秒答：怎麼聽怎麼怪

快訊／雨區擴大！11縣市豪大雨特報

為何「中秋烤肉」式微？　網揭「3大關鍵」：回不去了

擁抱美好生活！2024 Panasonic台北城市路跑　攜手跑者打造「綠」路跑

才退役「李洋閃曬女友合照」　一票粉絲：最驚嚇的新聞

碳費起徵價「每公噸300至500元」每2年檢討　最快9月底拍板

快訊／雨彈升級！10縣市豪大雨特報　國家警報又響雷雨轟2地

【廣編】全台首創挺在地第一支舞！味全品牌大使李多慧邀民眾跳「挺檸健康舞」

84歲嬤吃藥連鋁箔包裝一起吞　卡食道痛一周才就醫已釀潰瘍

男遭螃蟹夾手同伴急出招救援　反被2次傷害...網笑翻：豬隊友

中華隊6比1戰勝日本！　睽違17年奪U18亞青冠軍

ASMRZ揪網紅美鳳老師「晚安大小姐」　雙人組喊話李多慧：一起跳舞吧

Energy高雄開唱道謝：沒選Bruno Mars　牛奶被虧「很多個人專輯囤貨」怒了XD

李洋引退儀式激動飆淚　夢幻單打對決王齊麟

典典寶寶狂要奶嘴：請幫忙～　教阿嬤講英文「熱舞也在行」

大量土石淹「整條軌道不見」台鐵和仁到崇德停駛搶通！

Bruno Mars高雄開唱5.5萬人朝聖　嘴甜改唱中文：寶貝我好想你

柯文哲新影片曝光！　「司法缺乏正義、盼台灣更好」

轎車雪隧內燒成火球！　濃煙灌滿隧道...雙向封閉中

野心爆棚、情商超高！「最容易出大人物」TOP4星座

稱呼熟人會「連名帶姓or只喊名字？」　一票秒答：怎麼聽怎麼怪

快訊／雨區擴大！11縣市豪大雨特報

為何「中秋烤肉」式微？　網揭「3大關鍵」：回不去了

擁抱美好生活！2024 Panasonic台北城市路跑　攜手跑者打造「綠」路跑

才退役「李洋閃曬女友合照」　一票粉絲：最驚嚇的新聞

碳費起徵價「每公噸300至500元」每2年檢討　最快9月底拍板

快訊／雨彈升級！10縣市豪大雨特報　國家警報又響雷雨轟2地

【廣編】全台首創挺在地第一支舞！味全品牌大使李多慧邀民眾跳「挺檸健康舞」

84歲嬤吃藥連鋁箔包裝一起吞　卡食道痛一周才就醫已釀潰瘍

57歲林美秀認有愛的結晶！　患血友病曝身近況「自律跟老公報備行程」

野心爆棚、情商超高！「最容易出大人物」TOP4星座

陽台加裝固定百葉窗　北市：恐算違章可查報拆除

六角8月營收創24個月新高　王座寫單月同期最佳

仁寶8月營收月增10%「寫近9個月新高」　PC出貨穩定成長

大橋垮掉「10車多人墜河」畫面曝光　摩羯襲越南暴增至59死

機車捲入軍卡底部！台中軍人駕駛未讓直行車　女騎士命大逃劫

恆春鎮中正路段違規停車嚴重　警設置科技執法取締

摩羯強襲越南25死！河內樹倒2.5萬棵　上班日像「馬路障礙賽」

台中消防員墾丁潛水訓練死亡　彰檢今相驗明解剖釐清死因

天氣熱…電眼妹扯開衣服「巨彈噴出」　6秒激晃片把網友逼瘋：我重播1小時！

生活熱門新聞

可能有雙颱！　最新預測曝

第一次洗鴛鴦浴「男友沒反應」　她傷心了！網秒懂

可能有颱風！　今下最大地區曝

明晨亮相！iPhone 16「全系列價格曝光」

正妹小草「結巴晶晶體」被笑！她怒：比酸民強

政府發錢了！14筆給付接力入帳

狂裝好市多飲料　他喊：這是我的權益

不是寧夏夜市！一票人公認「好吃又最頂」

80家蛋黃酥評比！冠軍超狂「回購意願99.5%」

忘記女友名字　他捷運站大喊「那個宜蘭人」結果糗大

柯文哲不抗告透露2訊息！律師嘆：阿北太天真

柯文哲大便1小時「拒開門遭羈押」！律師揭真正原因

30歲以上「拿不出5萬」很奇怪嗎？一票人點頭

吃東西就胃痛！女工程師剖腹「取3千顆碎石」

更多熱門

相關新聞

7-11上百爆品5折　下單送免費咖啡

7-11上百爆品5折　下單送免費咖啡

中秋節倒數1週，各大通路紛紛推出相關折扣！7-11化身中秋補給站，針對禮盒、生鮮、日常用品推出優惠，如烤肉必備吐司2件88折，線上商城iOPEN Mall推出上百款網路爆品5折起，下單滿 39元就送CITY CAFE中杯冰美式！另外，量販業者家樂福、好市多等，也紛紛推出中秋優惠，採買烤肉用具道食材，一站就補齊。

詐團最愛假冒名人冠軍是486先生

詐團最愛假冒名人冠軍是486先生

曾殺死人類！「世界最危險鳥類」成功孵化雛鳥

曾殺死人類！「世界最危險鳥類」成功孵化雛鳥

生230隻後代！企鵝「貪心先生」高齡33歲被安樂死

生230隻後代！企鵝「貪心先生」高齡33歲被安樂死

目擊老闆數一大疊千鈔！他驚：市場水果攤很賺？

目擊老闆數一大疊千鈔！他驚：市場水果攤很賺？

關鍵字：

PTT中秋烤肉周刊王

讀者迴響

熱門新聞

花蓮吉普車渡溪父子雙亡！母見2歲兒遺體跪地痛哭

席開80桌！　直擊報假帳爽吃喝

8分鐘灌700cc「斷魂百香果」！25歲工程師死因曝光

百萬YTR HOOK親姊結婚「阿滴限動暴雷真面目」

可能有雙颱！　最新預測曝

快訊／花蓮渡溪遭沖走！2歲兒找到了　遺體卡水門柵欄上

第一次洗鴛鴦浴「男友沒反應」　她傷心了！網秒懂

16要來了！4舊機將停產「3款iPhone降價販售」

工程師陳屍信義ATT　生前反覆進出廁所

快訊／柯文哲羈押禁見！律師「不提抗告」

花蓮渡溪翻車「年輕爸遺體找到了」　2歲童仍失蹤

許光漢放風「深夜包場酒吧」險違軍紀！親友團全到場

00919、00929高配息恐「撐不下去」　達人示警：遭遇相同問題

可能有颱風！　今下最大地區曝

明晨亮相！iPhone 16「全系列價格曝光」

更多

最夯影音

更多

男遭螃蟹夾手同伴急出招救援　反被2次傷害...網笑翻：豬隊友

中華隊6比1戰勝日本！　睽違17年奪U18亞青冠軍

ASMRZ揪網紅美鳳老師「晚安大小姐」　雙人組喊話李多慧：一起跳舞吧

Energy高雄開唱道謝：沒選Bruno Mars　牛奶被虧「很多個人專輯囤貨」怒了XD

李洋引退儀式激動飆淚　夢幻單打對決王齊麟

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

超舒壓療癒甜點自己動手做

超舒壓療癒甜點自己動手做

「文里補習班」開課啦！用優格+水果+蜂蜜腰果，DIY輕鬆無負擔的療癒甜點

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面