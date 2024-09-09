為何「中秋烤肉」式微？　網揭「3大關鍵」：回不去了

▲中秋節不少人會揪三五好友一起烤肉。（示意圖／翻攝自Pixabay）

圖文／CTWANT

每年到了中秋佳節，家家戶戶都會聚在一起烤肉、賞月，享受團圓時光。不過，有網友發現近年烤肉風潮似乎減退不少，像是過去整個9月份可能就有好幾攤約烤肉，各大商場也一直打廣告，現在幾乎都沒了，讓原PO十分好奇原因。話題引發討論，不少人發表意見，大略總結出3個主要因素。

原PO在PTT八卦板以「中秋烤肉是怎麼式微的？」為題發文，表示「不知道多久以前，因為烤肉醬廣告的影響，『中秋烤肉』變成中秋節傳統。但這兩三年，其實有感覺烤肉的風氣變弱了，以前忙的可能整個9月好幾攤烤肉，商場也一直打廣告，現在幾乎都沒了，是什麼原因造成中秋烤肉式微？因為現在路邊，乃至於河堤幾乎都不能烤了嗎？還是現在吃烤肉太方便了，不需要中秋特地約？」

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貼文曝光後，網友紛紛發表看法，認為「自己事前準備麻煩＆膩了」、「家裡沒小孩、沒年輕人，都變老人當然不愛烤」、「你每次都烤一樣的東西幾次就膩了」、「去燒烤店吃還不用收拾，傻傻的才自己烤」、「你找人來，這個不吃、那個不吃，沒烤完的都要自己處理，下次就不想辦了」、「去店面烤比較舒服又不貴」。

總結鄉民留言，主要有3個關鍵因素，天氣太熱、地點限制多及善後麻煩。「太熱了」、「熱死了…現在都沒秋天的涼感，還烤什麼東西？」「太熱，邊烤邊爆汗，不想烤」、「現在晚上在外面什麼都不做就流汗」、「以前中秋真沒這麼熱，現在熱爆」、「天氣熱也有關係，以前9月底的晚上就很涼了，現在熱到11、12月」。

「政府也不喜歡百姓一起烤肉，限制東限制西的」、「現在公共區域、河堤、公園跟大樓幾乎都規定都不能烤肉了」。

事前準備和善後太麻煩「自己事前準備麻煩、膩了」、「因為太累」、「自己準備太麻煩了」、「太麻煩」、「太麻煩，而且家裡還要臭一天」、「善後很麻煩，人很難揪」。

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