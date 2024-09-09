目擊老闆數一大疊千鈔！他驚：市場水果攤很賺？釣出同行曝收入

▲水果攤老闆拿著厚厚一疊千元大鈔在數錢。（圖／翻攝自Threads／cruise3689）

圖文／CTWANT

一名男網友透露，逛傳統市場時偶然發現水果攤老闆拿著一疊千元鈔票在數錢，讓他驚訝不已問「市場的水果攤很賺錢嗎？」圖文有1.6萬人按讚，釣出不少自稱是家裡賣水果的網友回應，表示大眾貨一天一件貨只賺50萬，好的時候100萬，但並非外界所想那麼簡單、那麼好賺。

有網友在Threads表示，「不懂就問脆，市場的水果攤很賺錢嗎？我看老闆做到中午就數著厚厚一疊鈔票，還有一大桶的百元鈔放在水桶大的桶子裡。」

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從上傳的照片可見，男老闆周圍圍著水果箱，手裡拿著一疊厚厚的千元鈔票，並靠在一側點錢，目測超過20張千鈔、10張百鈔。

畫面曝光後，吸引高達1.6萬人按讚，不少人紛紛留言討論「本人蔬果批發工作，只能說這水很深」、「做市場非常辛苦，凌晨出門，攤位要用，那些就花不少時間，水果壞掉也都是自己吸收。」一名女網友也稱父母是賣水果的，確實好賺，但真的很辛苦，每天早上3～4點就出門補貨了。

男一名自稱是大盤商的男網友也分享經驗指出，他每天深夜12點起床，凌晨1時進場看貨做筆記，2時陸續拍賣，拍完搬貨收貨載去市場，5時開始擺攤到中午12時、13時收攤，到家洗澡吃個東西、睡覺，中間還不包含想去辦事情或吃點好的所需時間，「隔天凌晨再把昨天收的，也就是原PO羨慕的那一疊小朋友入進承銷號，接著開始幹說昨天賺很少、市很差，日復一日，「我上輩子一定是打了佛陀一巴掌，這輩子才來做大盤。」

另一名網友則分享，大眾貨一天一件貨只賺50萬，好的時候100萬，有時候貨太多為了跑貨還要賠錢，大家以為好像賣蔬果很好賺，一堆人出來要做，水果價格拉超高，搞得好像全世界賣蔬果的都很賺錢，只能說為什麼我回家做這行，餓不死溫飽，長輩基礎幫他們打好了而已。

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