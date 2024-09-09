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近萬個詐騙網站冒出　詐團最愛假冒名人冠軍是486先生

近期不少臉書、IG廣告假冒名人、出版商等名義，號稱免費贈書，但點入留下資料，就成為被詐騙對象。（圖／報系資料照）

▲近期不少臉書、IG廣告假冒名人、出版商等名義，號稱免費贈書，但點入留下資料，就成為被詐騙對象。（圖／資料照）

圖文／CTWANT

為協助產官學界掌握冒名詐騙新趨勢，台灣數位信任協會和中華民國電腦稽核協會9日聯合發布「2024年冒名詐騙報告書」，分析信任科技公司 Gogolook（走著瞧股份有限公司）旗下「Watchmen 商譽保護服務」的第一手數據，發現目前冒名詐騙簡訊三大陷阱，包括繳費通知、借貸方案、優惠兌換，而名人遭冒名的投資詐騙廣告前五名，分別為團購網紅486先生、證券分析師何丞唐、財經人士謝士英、證券分析師李永年及財經人士陳重銘

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內政部警政署數據顯示，去年詐騙報案近4萬件，總財損金額近90億台幣。不堪其擾的國泰金控董事長蔡宏圖甚至在7月自家舉辦的高峰會公開喊話：「本人在此，不熟的人可以看一下，我沒有整容過，不要相信看起來像我的所做的介紹。」他無奈表示，網路上一堆不知從哪來的影片冒名詐騙，他已報案很多次，大家不要上當。

Watchmen數據顯示，去年至今已生成近萬個詐騙網站，以投資詐騙為大宗，一頁式詐騙網站為新興手法，其中 Costco 線上購物和華為商城被大量冒名，電商平台的詐騙案件更是猖獗，數位信任協會呼籲，三大常見的詐騙網址結尾為.top、.xyz 和 .vip，民眾在瀏覽網頁和網路交易時，應仔細核對網址，避免點擊不明連結，或在陌生網頁上留下個人資料。

過往著重於冒名財經名人的粉絲專頁投廣告，近期也出現大量且重複的投資詐騙廣告投放，並在使用者點擊廣告連結後出現名人進行詐騙，Watchmen社群冒名廣告研究也發現，投資詐騙廣告佔社群詐騙比例超過一半，包含黃仁勳、謝金河、鄭弘儀、吳淡如等都是詐騙冒名的對象，同時假求職、借貸廣告、補助等也都是詐騙的手法之一，包含光泉鮮乳、嘉南羊乳、Yes123 求職網、悠遊卡等企業都曾遭冒名。

台北市出版公會也表示，臉書FB與IG等社群媒體近來出現大量送書廣告，盜用名人包括許多名作家，甚至台積電創辦人張忠謀、董事長魏哲家等，號稱免費贈書1000本、5000本，100％都是詐騙，大多數送的是理財書，專騙小資族或退休人士。

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