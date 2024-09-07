黃偉哲重視居家住宅安全　親錄語音結合消防單位至仁德特力屋宣導

▲台南市消防局第五大隊仁德分隊特別結合特力屋，在店內消防器材櫃位向民眾解說住宅式火災警報器的功能及自己購買安裝的重要性。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市消防局第五大隊仁德分隊特別結合特力屋，在店內消防器材櫃位向民眾解說住宅式火災警報器的功能及自己購買安裝的重要性，希望藉由現場詳細的解說，讓民眾能夠更了解住警器的功用，也能讓民眾面對面提出疑問並向其解惑。

此次防火宣導目的在於宣導住警器的重要性。此外，也向民眾進行防火、防災常識宣導，教導災難中如何避難逃生，以期達到平時就具備消防常識，並強化防火防災宣導效果。

消防局第五大隊仁德分隊特別商請店家播放台南市長黃偉哲親自錄音的宣導錄音檔，藉由市長的號召力，讓逛街的民眾能來一探究竟，了解住宅式火災警報器自行購買可為居家安全帶來多一份保障。

市長黃偉哲提醒民眾:「多一份消防安全常識，增一分居家生活安全」。藉此宣導過程介紹住警器、器材及向民眾傳達防災防火觀念宣導。希望民眾能提升災害之預防及應變能力，增加防火、防災及逃生知識，保護自己保護他人。

台南市消防局長李明峯表示，消防單位平時除了救災救護及為民服務工作外，與轄內民眾更要保持良好的互動，藉由特力屋駐點活動，進行防火宣導教育，落實防災教育普及之目標，並利用案例分享提高民眾的學習意願和效果。