苗栗台3線休旅車停車道中間「等人」　害重機急煞閃避倒地

記者楊永盛／苗栗報導

有鍾姓網友在臉書社團貼文，指昨（8日）上午騎重機行經台3線苗栗縣獅潭鄉一處轉彎路段，前方一輛休旅車為了等候友人，竟不顧來往人車安危，大剌剌停在外車道上，重機擔心碰撞緊急煞車自行倒地，造成重機受損、騎士未受傷。警方今天表示，若當事人用影片具名檢舉，警方才有依據、依法開罰。

▲台3線發生休旅車無端停車道，重機急煞倒地，騎士幸運未受傷。（圖／翻攝臉書社團「重機車友 ❘ 各區路況天氣、資訊分享中心」，下同）

鍾姓重機車友昨在臉書社團「重機車友 ❘ 各區路況天氣、資訊分享中心」中貼文，指控一輛休旅車，直接停在台3線一處路口的外線車道上，後方沒有擺設故障等標誌，鍾被迫緊急煞車後，車子失去重心往左側倒，造成離合器手把部份斷裂、照後鏡刮損，幸好人未受傷。但網友批評說：「開車的人頭殼裝大便吧？87欸，駕照拿去燒一燒啦，隨便亂停想害死多少用路人！」

鍾姓車友說，休旅車男駕駛下車後，他質疑為何停在路中間？對方竟回應要等人！鍾批評說：「要等人請再靠邊一點，或是找個不是車道的地方好嗎？當下遇到其實有點不知道該怎麼發脾氣，也忘了要報案，只想趕快閃邊不要擋到後面的人。另外，他的重機比較老一點，沒有ABS，當下時速60，緊急煞車時後輪已經撇一邊了，車子較重加上左腳抽筋就倒了。Po出來只是想提醒各位騎車小心，這次就當作是度一個車關，也跟汽車車主提醒過以後不要停在車道上。

轄區大湖警分局巡官胡文雄表示，初步了解本案為昨上午8時許，當事重機行經台3線北上121.5公里處，有休旅車原因不明停在車道上，但警方迄今未接獲報案、無人受傷，若有當事人持相關影像、具名檢舉，警方再依法調查後開罰。

胡文雄表示，依據道路交通管理處罰條例第43條規定，駕駛人非遇突發狀況，在行駛途中任意驟然減速、煞車或於車道中暫停，可處新臺幣6千元以上3萬6千元以下罰鍰，並當場禁止其駕駛，警方提醒各位用路人小心駕駛，保持安全車距，並注意路況變化，確保行車安全。