真的不是八點檔！2騎士「流暢拉下」貨車駕駛　原來便衣警抓賊

記者許權毅／台中報導

猶如八點檔在眼前！台中有民眾目擊，7日上午有2名騎士趁一輛貨車停等紅燈時，將駕駛拉下壓制，整個壓制過程太流暢，加上2名騎士有使用手銬，才讓民眾認為是便衣員警辦案。第三警分局證實，是抓一名陳姓竊嫌，從建國市場偷開貨車，一路開10公里往北屯山區逃竄。

▲台中市有民眾7日目擊北屯區有2騎士將貨車駕駛拉下，一看才發現是便衣警察。（圖／翻攝Facebook／八卦村 - 行車紀錄器影片上傳中心）



第三警分局說，該案發生在7日9時許，接獲建國市場某攤商報案，稱貨車臨時停車、鑰匙放車上，結果被不明男子開走。警方追查，該車一路往北屯山區行駛，立即由2名員警騎車追趕，在案發後半小時，於北屯區東山路二段，將駕駛拉下壓制在地。

▲員警行車紀錄器也拍下整個過程。（圖／記者許權毅翻攝）



另一個員警行車紀錄器也拍下，員警見貨車停等紅燈，立即靠近後，把駕駛座門打開，再控制身穿白衣的竊嫌，另名員警見狀上前幫忙，順利將人控制時，發現貨車往後滑行，為避免造成車禍，一名員警馬上開門拉煞車，整個過程帥氣又流暢，相當專業。

▲2名員警將陳姓竊嫌壓制在地。（圖／翻攝Facebook／八卦村 - 行車紀錄器影片上傳中心）



經查，竊嫌為45歲陳嫌，同時也是一名竊盜通緝犯，當天從建國市場竊車後，一路往山區落跑，沒想到半小時內就被警方抓到，全案依法歸案並移送台中地檢署偵辦。警方呼籲，民眾臨時停車時應避免怠速且熄火，做好防竊措施避免宵小有機可趁，同時奉勸宵小勿輕舉妄動，警方對於觸法分子都將依法究辦，以維護市民財產安全。