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社會 社會焦點 保障人權

被爆做假帳爽吃喝席開80桌！水利署彰管處曝預算：酒是餐廳招待

記者唐詠絮／彰化報導

農田水利署彰化管理處遭爆料，利用上班時間，召開小組長聯席會議大開80桌，宴請民代、長官並招待員工，喝到爛醉，被檢舉濫用小組長經費，今(9日)處長徐瑞旻親上火線澄清，爆料者不清楚會計科目，絕沒有浪費公帑，相關開銷皆依據《作業基金會計準則適用用途別》科目核銷，啤酒是餐廳回饋招待，喝酒的員工也依規定請假。

▲農田水利署彰管處遭爆員工蹭小組長酒飯。（圖／彰管處提供）

▲農田水利署彰管處水利節慶祝大會。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲農田水利署彰管處遭爆員工蹭小組長酒飯。（圖／彰管處提供）

處長徐瑞旻表示，當天是慶祝一年一度水利節，表揚績優人員，會中並討論工作會報，整個活動從早上10點進行到下午2點，其中10點到11點進行各鄉鎮聯席小組報告及QA問答，接著表揚各工作站績優人員，藉由此活動與管理處做更緊密連結。

▲農田水利署彰管處遭爆員工蹭小組長酒飯。（圖／彰管處提供）

▲農田水利署彰管處水利節表揚。

爆料者指出，名義上是小組長會議，但農田水利署彰化管理處幾乎全員出動蹭小組長的酒飯，不少人喝得醉醺醺，對此徐瑞旻澄清，由於在招標內容也沒有要求廠商提供酒精飲料，這都有相關的證據可以佐證，當天是餐廳基於回饋要招待啤酒，絕不是機關採購的項目，喝酒的員工也依規定請假，我們的杯子裡裝的都是茶類飲品，這部分要特別聲明。

▲農田水利署彰管處遭爆員工蹭小組長酒飯。（圖／彰管處提供）

徐瑞旻指出，頒獎表揚活動進行到12點10分才開始用餐，也依循採購法方式外包，做公開招標，相關餐費也符合一般市場行情，小組長與同仁間透過交流，於1點15分左右餐敘結束，由於大部分小組長年事已高，也陸續用遊覽車將他們送回原來上車地點。

徐瑞旻強調，該處經費開支科目，皆依據《作業基金會計準則適用用途別》科目核銷，小組餐費部分，由小組預算科目支應；員工部分由員工食品項下支應，民代長官部份亦由公共關係費用支應。

▲農田水利署彰管處遭爆員工蹭小組長酒飯。（圖／彰管處提供）
 

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