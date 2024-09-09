新北慣竊潛工地偷93捆電纜線　半裸滿身汗辯：我來運動

記者陳以昇／新北報導

新北市淡水警分局員警在執行巡邏勤務時，在一處建築工地旁發現一部可疑小客車停在旁邊，車內裝滿全新電纜線，當場逮捕滿身大汗氣喘吁吁的竊賊，他還辯稱自己開車來附近運動，經聯繫工地主任清點儲藏室，發現遺失93捆電纜線，市價約27多萬元，與車內贓物相符，竊賊才坦承犯案，訊後依加重竊盜罪移送偵辦，並追查另一名在逃涉案男子。

▲黃男裸身滿身汗辯來運動 。（圖／記者陳以昇翻攝）

據悉，2日凌晨1時許，淡水警分局員警在執行巡邏勤務時，在中正東路二段的一處建築工地旁發現一部可疑小客車，經檢視車內狀況，發現裡面裝滿全新電纜線，此時34歲黃姓男子上身赤裸、氣喘吁吁走過來，員警直覺有異，經盤查發現黃男有多起竊盜前科，懷疑在工地行竊。

▼監視器拍下黃男及另一名竊賊 。（圖／記者陳以昇翻攝）

經警方聯繫建築工地主任到場，清點儲物室，發現有93捆電纜線遺失，黃男還向員警辯稱「我是來這邊跑步」，最後自知難逃坦承犯案，從車內起獲93捆贓物電纜線，旁邊草堆找到犯罪工具油壓剪及被破壞的鎖頭。

警方另外從工地監視器發現，黃男與另一名同夥男子手提鞋子光著腳，躡手躡腳從工地後門潛入，除了訊後將黃男依加重竊盜罪送辦外，將全力追緝在逃的涉案男子到案。

▼警方在車內起獲93捆電纜線 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▼警方還在草堆發現犯案工具油壓剪及被破壞的鎖頭 。（圖／記者陳以昇翻攝）