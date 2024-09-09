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社會 社會焦點 保障人權

8分鐘灌酒700cc！25歲工程師疑「喝太多」亡　警傳喚業者到案說明

▲25歲竹科工程師陳屍百貨男廁，警方獲報前往處理。（圖／記者張君豪翻攝）

▲25歲竹科工程師陳屍百貨男廁，警方獲報前往處理。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪、戴若涵／台北報導

一名25歲張姓竹科工程師7日晚間前往信義區一間酒吧豪飲，不料，隔日上午卻被百貨巡場保全發現，他陳屍在B2男廁內。警方初步調查，事發當晚張男曾在8分鐘內喝下700cc的調酒，將通知酒吧業者到案說明。

回顧整起事發經過，信義ATT 4 Fun百貨公司保全8日上午7時17分巡場時，發現B2男廁有一名男子坐在馬桶上，拍打都沒有回應，隨即通報119到場處理。警消獲報到場後，發現25歲的張男已明顯死亡，初步排除外力介入。

根據警方調查，張男7日晚間獨自一人到信義區，事發前他曾在附近的酒吧參加促銷活動，並在8分鐘內狂飲了700cc的伏特加加百香果調酒。透過酒吧酒單可知，該調酒名稱為「斷魂百香果」，據悉，此調酒是以伏特加作為基底，百香果為主體，濃度約落在25%左右。

而張男喝完「斷魂百香果」不久後，就到店內洗手間內上廁所，數分鐘後步出廁所，過一會兒後又二度進入廁所，但這次就沒再出來了，直到8日上午才被巡場保全發現，他倒在廁所馬桶上一動也不動，無明顯外傷、無嘔吐痕跡。

警方隨後通知張男家屬，檢方8日相驗張男遺體，初步判定張男是飲酒過量死亡，至於是心臟問題或是急性酒精中毒，仍有待法醫10日解剖進一步釐清。

據了解，張男是新北市永和人，在新竹科學園區工作，張男父母接獲兒子死訊後，悲痛前往警局製作筆錄。警方稍早證實，將傳喚酒吧業者到案說明，並釐清整起事件發生經過。

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