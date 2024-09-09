8分鐘灌700cc「斷魂百香果」！25歲工程師拚酒陳屍廁所　死因曝光

▲張姓竹科工程師參加調酒比賽後，陳屍百貨廁所內。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者張君豪、戴若涵／台北報導

位於台北市信義區松壽路的ATT 4 Fun，8日上午發生一起事件！百貨公司保全巡場時，發現一名男子陳屍廁所馬桶上，趕緊報警處理。據了解，死者為25歲竹科工程師，事發當天曾參加附近酒吧的促銷活動，相驗初判死因為飲酒過量。

信義ATT百貨公司保全8日上午7時17分巡場時，發現B2男廁有一名男子坐在馬桶上，拍打都沒有回應，隨即通報119到場處理。警消獲報到場後，發現25歲的張男已無呼吸心跳，明顯死亡，初步排除外力介入。

警方調閱附近監視器畫面得知，張男生前曾在附近的酒吧飲酒，並參加酒吧所舉辦的促銷活動，他在8分鐘內喝了700cc的伏特加加百香果調酒，接著就到店內洗手間上廁所，數分鐘後步出廁所，事隔幾分鐘後再二度進入廁所，接著就沒有離開。而該酒吧的酒單上有一款酒品名稱為「斷魂百香果」，據悉，這款酒品正是以伏特加為基底，濃度約為25%。

檢方8日針對張男遺體進行相驗，初判張男是飲酒過量死亡，至於他是急性酒精中毒，或是酒醉嘔吐引發氣管梗塞致死，仍有待法醫於10日進一步解剖其遺體才能釐清。