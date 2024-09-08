竹科工程師陳屍信義ATT　生前「反覆進出廁所」坐馬桶上靠牆身亡

▲一名在新竹科學園區工作的工程師、25歲張姓男子，8號一早被警衛發現陳屍在台北市信義區ATT 4 Fun大樓地下2樓的廁所，死因成謎。（圖／翻攝Google Map）

圖文／CTWANT

一名在新竹科學園區工作的工程師、25歲張姓男子，8號一早被警衛發現陳屍在台北市信義區ATT 4 Fun大樓地下2樓的廁所，警方調閱監視器發現，該名男子前晚凌晨12點多曾反覆進出廁所，但最後直到早上才被巡邏保全沒再出來。由於男子身上並無外傷，身邊也沒有嘔吐物，死因仍有待釐清。

據《TVBS》報導，ATT大樓保全人員8號上午7點多巡視各樓層時，在地下2樓廁所發現25歲張姓男子坐在馬桶上，拍打無回應後撥打119，消防隊到場檢查張無呼吸心跳，明顯死亡。警方調閱監視器發現，張姓男子在前一晚凌晨0時許獨自進入廁所，排除外力介入，檢方相驗遺體後指示暫冰存，擇期解剖調查死因。

初步了解，死者張姓男子年僅25歲，是竹科工程師，平日在新竹工作，僅有週末回台北陪家人。當天晚上他出門前有告知家人要去餐敘，之後卻一去不返。

警方調閱監視器畫面顯示，死者在前晚凌晨12點25分時獨自一人走進該廁所，但1分鐘後就走了出來，直到34分又再度走進廁所，之後就一直待在裡面沒有再出來。

早上7點17分，巡邏的保全發現有間廁所的門整晚都上鎖，蹲下確認看得到腳敲門卻都沒回應，這時才驚覺事態不對緊急報警，

張姓男子被發現時坐在馬桶上，倚靠著牆板，初步檢查並無外傷，旁邊也沒嘔吐物，是否因為酒精或其他原因導致死亡，得等檢方相驗釐清。

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