　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

竹科工程師陳屍信義ATT　生前「反覆進出廁所」坐馬桶上靠牆身亡

25歲竹科工程師陳屍ATT大樓廁所　生前「反覆進出廁所」死因成謎

▲一名在新竹科學園區工作的工程師、25歲張姓男子，8號一早被警衛發現陳屍在台北市信義區ATT 4 Fun大樓地下2樓的廁所，死因成謎。（圖／翻攝Google Map）

圖文／CTWANT

一名在新竹科學園區工作的工程師、25歲張姓男子，8號一早被警衛發現陳屍在台北市信義區ATT 4 Fun大樓地下2樓的廁所，警方調閱監視器發現，該名男子前晚凌晨12點多曾反覆進出廁所，但最後直到早上才被巡邏保全沒再出來。由於男子身上並無外傷，身邊也沒有嘔吐物，死因仍有待釐清。

據《TVBS》報導，ATT大樓保全人員8號上午7點多巡視各樓層時，在地下2樓廁所發現25歲張姓男子坐在馬桶上，拍打無回應後撥打119，消防隊到場檢查張無呼吸心跳，明顯死亡。警方調閱監視器發現，張姓男子在前一晚凌晨0時許獨自進入廁所，排除外力介入，檢方相驗遺體後指示暫冰存，擇期解剖調查死因。

初步了解，死者張姓男子年僅25歲，是竹科工程師，平日在新竹工作，僅有週末回台北陪家人。當天晚上他出門前有告知家人要去餐敘，之後卻一去不返。

警方調閱監視器畫面顯示，死者在前晚凌晨12點25分時獨自一人走進該廁所，但1分鐘後就走了出來，直到34分又再度走進廁所，之後就一直待在裡面沒有再出來。

早上7點17分，巡邏的保全發現有間廁所的門整晚都上鎖，蹲下確認看得到腳敲門卻都沒回應，這時才驚覺事態不對緊急報警，

張姓男子被發現時坐在馬桶上，倚靠著牆板，初步檢查並無外傷，旁邊也沒嘔吐物，是否因為酒精或其他原因導致死亡，得等檢方相驗釐清。

延伸閱讀
房貸繳10年變外人的！兒子自願贈與女友　律師一看還有救：幸好沒結婚
10年男友搭上自己阿姨！她心碎揭露不倫戀　求解：該攤牌嗎？
婆婆要求「2個月才能回娘家1次」！她這樣反擊　一票網狂讚：用魔法打敗魔法

ET快訊
快訊／花蓮1大1小被沖走！尋獲一具遺體　2歲童仍下落不明
竹科工程師陳屍信義ATT　生前「反覆進出廁所」靠牆身亡
MVP林鉑濬U18抗日復仇落淚：絕對不要輸球而哭
章子怡疑遭影帝「伸鹹豬手」　表情瞬間變了
27歲健身網紅劉燦「戶外溺斃」
花蓮吉普車被沖走！「乘客僅2歲」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

花蓮1大1小被沖走！搜救人員尋獲一具遺體　2歲童仍下落不明

竹科工程師陳屍信義ATT　生前「反覆進出廁所」坐馬桶上靠牆身亡

花蓮吉普車被沖走！1大1小失聯　「乘客僅2歲」家屬焦急求助

人夫上班載女同事「一日雙鐵」！騎車邊問：要先做還先洗澡？

25歲竹科工程師陳屍信義ATT廁所　凌晨進入消失7小時才被發現

新人牽手「闖輕軌」拍完婚紗才讓　高捷報警找人開罰！

花蓮溪水暴漲「車輛被沖走」！2人下落不明　19人受困待救中

女山友攀合歡北峰扭傷腳踝雨夜受困　太管處、消防接力救援

澎湖星級酒店9歲童泳池溺水　急送高雄搶救不治！家屬悲痛報驗

消防員墾丁訓練溺水！送醫判定硬腦膜下出血　家屬忍痛放棄急救

Bruno Mars高雄開唱5.5萬人朝聖　嘴甜改唱中文：寶貝我好想你

蹦闆「賭一口氣」對打統神少賺千萬　「打輸就隱退」：不像他講了都不做！

王彩樺赴日「買5個包.訂2個包」　請地陪帶路血拚：最瘋狂的一次

帶2孩搭捷運被嫌太吵制止　婦人喊救命提告：他想打人

Ella拱阿信「台上親親」忘記已婚XD　他喊話「若S.H.E合體」：可以借位！

澳女把貓包成聖誕禮物　淡定貓吸2300萬次收看

大谷翔平破紀錄一擊！ 達成首位「45轟45盜」

週刊爆柯文哲收1500萬 館長批：台灣文化大革命

ASMRZ揪網紅美鳳老師「晚安大小姐」　雙人組喊話李多慧：一起跳舞吧

6歲弟喊海盜船超無聊　上船後臉崩：好恐怖！

花蓮1大1小被沖走！搜救人員尋獲一具遺體　2歲童仍下落不明

竹科工程師陳屍信義ATT　生前「反覆進出廁所」坐馬桶上靠牆身亡

花蓮吉普車被沖走！1大1小失聯　「乘客僅2歲」家屬焦急求助

人夫上班載女同事「一日雙鐵」！騎車邊問：要先做還先洗澡？

25歲竹科工程師陳屍信義ATT廁所　凌晨進入消失7小時才被發現

新人牽手「闖輕軌」拍完婚紗才讓　高捷報警找人開罰！

花蓮溪水暴漲「車輛被沖走」！2人下落不明　19人受困待救中

女山友攀合歡北峰扭傷腳踝雨夜受困　太管處、消防接力救援

澎湖星級酒店9歲童泳池溺水　急送高雄搶救不治！家屬悲痛報驗

消防員墾丁訓練溺水！送醫判定硬腦膜下出血　家屬忍痛放棄急救

林采緹峇里島曬成雀斑臉！　「比基尼炸出上圍」零修圖近照流出

U18亞青個人獎、明星球員出爐！林鉑濬MVP、陳睦衡包辦3獎

花蓮1大1小被沖走！搜救人員尋獲一具遺體　2歲童仍下落不明

aespa奪下TMA大賞！〈Supernova〉「舞台開全麥」唱功強炸全場

日團來台喊話「想看徐若瑄」！　魏如萱睽違11年唱神曲：是小驚喜

比亞迪「Shark皮卡車」即將進軍澳洲！新能源動力綜合續航840KM

網購族快看！0元起免運吃到飽、滿額送壽司郎　電商9／9限定下單優惠整理

竹科工程師陳屍信義ATT　生前「反覆進出廁所」坐馬桶上靠牆身亡

巴黎帕運完美落幕！中華代表團3銀2銅作收20年來最佳

首購族劣勢！　近60%美受訪者不滿「房子太少」

樓下情侶又吵架！八卦狗聽到關鍵字 興奮「衝窗邊」湊熱鬧：現在怎樣了

社會熱門新聞

車停國道路肩想換駕駛！男一下車就被撞飛　送醫不治

轎車雪隧內燒成火球！恐怖濃煙瞬間灌滿隧道畫面曝

女大生法國愛上人夫！返台衝摩鐵至少13次

澎湖星級酒店9歲童泳池溺水不治！家屬悲痛報驗

即／9歲男童澎湖星級酒店泳池溺水　今晨不治

25歲竹科工程師陳屍信義ATT廁所

繳千萬元棺材本全泡湯！2期未繳退會　爺嬤高喊：還錢來

即／雪隧火燒車「雙向封閉中」　國5成大型停車場

夫颱風夜軍中執勤　軍官妻在家偷吃同袍

高雄電信大樓老司機選妃！爆乳短裙妹排排站

吳健保病逝享壽74歲　議員兒悲痛「燒魂轎」

即／消防員潛水訓練失去意識！院方宣告「急救無效」

花蓮吉普車翻覆被沖走　乘客僅2歲

「天道盟公主」又涉案　台中翁被囚禁凌虐致死

更多熱門

相關新聞

25歲竹科工程師陳屍信義ATT廁所

25歲竹科工程師陳屍信義ATT廁所

一名在新竹科學園區擔任工程師的25歲張姓男子8日上午被發現，陳屍在台北市信義區ATT 4 FUN大樓一間廁所內。警方到場調查蒐證後，初步排除外力介入，懷疑張男是因病猝死。

工程師拚到年薪150萬「生活卻超無感」！一票點頭

工程師拚到年薪150萬「生活卻超無感」！一票點頭

台積電工程師偷吃女業務！拒跟妻子上床被抓包

台積電工程師偷吃女業務！拒跟妻子上床被抓包

偷拍狼出沒竹科！正妹工程師被跟蹤：他曾闖租屋處

偷拍狼出沒竹科！正妹工程師被跟蹤：他曾闖租屋處

年薪500萬跳槽陸企　經理害日商損失123億

年薪500萬跳槽陸企　經理害日商損失123億

關鍵字：

ATT工程師

讀者迴響

熱門新聞

車停國道路肩想換駕駛！男一下車就被撞飛　送醫不治

當眾試用飛機杯！網紅猛噴不明白液

轎車雪隧內燒成火球！恐怖濃煙瞬間灌滿隧道畫面曝

瑤瑤看火星人演唱會「超亮衣服穿整場」

高雄街頭塞到爆　捷運站恐怖人潮曝光

快訊／歐弟未婚3度當爸「老婆生了」

女大生法國愛上人夫！返台衝摩鐵至少13次

澎湖星級酒店9歲童泳池溺水不治！家屬悲痛報驗

新影片曝光！柯文哲：司法程序缺乏正義

即／9歲男童澎湖星級酒店泳池溺水　今晨不治

可能有雙颱！　今雨擴全台

25歲竹科工程師陳屍信義ATT廁所

前夢想家洋將卡拉曼遭遇酒駕車禍過世

飯店毛巾用完不要丟地上！　房務員公開正確位置：感謝到爆

大量土石淹沒台鐵畫面曝光「整條軌道消失」　今恐難以搶通　

更多

最夯影音

更多

Bruno Mars高雄開唱5.5萬人朝聖　嘴甜改唱中文：寶貝我好想你

蹦闆「賭一口氣」對打統神少賺千萬　「打輸就隱退」：不像他講了都不做！

王彩樺赴日「買5個包.訂2個包」　請地陪帶路血拚：最瘋狂的一次

帶2孩搭捷運被嫌太吵制止　婦人喊救命提告：他想打人

Ella拱阿信「台上親親」忘記已婚XD　他喊話「若S.H.E合體」：可以借位！

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

超舒壓療癒甜點自己動手做

超舒壓療癒甜點自己動手做

「文里補習班」開課啦！用優格+水果+蜂蜜腰果，DIY輕鬆無負擔的療癒甜點

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面