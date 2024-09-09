火鍋店男櫃台超神！蹲地回話小朋友、道謝回收婆婆　全場讚爆

▲兩人對櫃台超神服務態度印象深刻。（圖／小可愛阿貴授權引用）

記者鄺郁庭／綜合報導

「感謝您讓外地來三重找我吃飯的朋友留下很棒的回憶！」美食部落客「小可愛阿貴」近日帶朋友去朝聖新開幕的火鍋店，遇到超神櫃台男員工，親切耐心有禮貌不說，對待回收婆婆和小朋友的態度更令兩人印象深刻，「朋友最後受不了，說一定要表揚寫個意見表告訴公司。」眾人見狀也直讚，「必須表揚」、「這個我給讚，推爆！」

小可愛阿貴8日在粉專表示，她帶朋友朝聖新開幕的火鍋店，在門口候位的時候，就對櫃台男員工印象深刻，「下午四點多生意超級好，候位客人沒停過，這時出現一位回收婆婆跟他詢問有沒有可以回收的東西。」僅管男員工很忙，但還是很有耐心地請婆婆稍等，接著走到外面拿了好幾個紙箱，以及回收物品給婆婆，還很有禮貌地跟婆婆說謝謝。

[廣告]請繼續往下閱讀...

至於對方對顧客的態度更是沒話說，「幾位不想等很久的人，一直盧他要等多久，中間有一位煩很久的，我聽到都快起笑了，他都是很有耐心告知。」中間有小朋友進店問候位，櫃台直接蹲下來親切回應、對話。

小可愛阿貴說，她在候位及用餐過程，看著櫃台一直都很忙碌沒停過。最後是友人受不了，覺得對方值得表揚，打算要寫個意見表告訴公司，「走去櫃檯問了他貴姓，他笑笑的說他姓陳，問我怎麼了XDD」、「陳先生，感謝您讓外地來三重找我吃飯的朋友留下很棒的回憶。」

看到貼文後，許多人也讚爆，「蹲下來講話，教養超級好」、「光是蹲著與小孩說話，已經是服務業裡了不起的表率」、「拜託讓總公司看到這麼認真的陳先生！ 他蹲著跟孩子說話，十足用心！」「蹲下來跟孩子講話，這個就給100分了」、「生意很好，人多事情忙，又有好脾氣有耐心，不簡單耶！」

另外，留言處還有網友透露，「已轉達給總公司老闆，老闆已經知道囉！有特別表揚了」、「這家是上星期五才開幕的加盟店，蹲下這位就是加盟的老闆，他的用心及態度，總公司知道了。」

話題也吸引有去過的網友留言，「開幕第一天晚上就去吃了，人潮很多看得出來他們很忙，但不管是店長或櫃檯或者是其他的服務人員都很親切」、「有去吃，這位先生真的印象深刻，隨時關注每一位客人是否需要幫忙，服務積極而且很有耐心。」