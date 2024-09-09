拒開門1小時遭羈押？陳佩琪喊冤「柯文哲上大號」！律師揭真正原因

▲柯文哲。（圖／記者李毓康攝）



記者施怡妏／綜合報導

民眾黨主席柯文哲涉入京華城弊案，被控檢廉上門時不開門、滅證，妻子陳佩琪解釋，其實是在廁所洗澡、上大號，把手機轉靜音可能是因為在睡覺。律師黃帝穎指出，柯文哲在廁所上上大號1個小時，並不會構成羈押理由，真正被羈押的原因是有滅證之虞，柯文哲手機被查出有刪除對話紀錄的痕跡。

律師黃帝穎在臉書發文，姑且不論在廁所拉一個多小時聽不見電鈴、電話的藉口有多異常，檢廉拿著法官裁准的搜索票，柯文哲不回應，檢方原則上可直接破門執行搜索，檢廉出動主任檢察官、廉政署副署長在門口空等柯文哲一個多小時，沒有破門，其實對柯很「禮遇」。

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「慢的拉不會羈押，有滅證之虞才會！」律師黃帝穎表示，在廁所待了一個多小時，頂多是藉口異常或身體異常，不會構成羈押理由，關鍵點是這一個多小時裡，是否涉嫌刪除證據，「報載柯文哲手機經檢廉扣押後發現『刪除對話紀錄痕跡』，這才是構成滅證之虞的羈押要件。」

陳佩琪昨（8）日還原當天狀況，自己接到電話稱「柯文哲不開門」，就從旅館回到住宅，「他在滅什麼證？他在廁所裡面洗澡、大號，他沒有接到電話，但電話真的可能是為了睡覺轉靜音，這就是他拒不開門、意圖滅證，所以要收押禁見的理由。」

陳佩琪指出，當天從後門進入，有一批人跟著她上去，但另外還有一批人站在前門等比較久，且不知道同事已經上去柯家，就自稱等了1個小時、柯文哲在滅證，所以要羈押柯文哲，「這就是事情的原委。」

※未經判決確定，應視為無罪。