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強強攜手共推日系生活美學！東森購物9／10全新上線MUJI無印良品線上旗艦館

東森購物9/10全新上線MUJI無印良品線上旗艦館（圖／東森購物提供）

▲東森購物攜手MUJI無印良品開設線上品牌旗艦館，眾多品牌好物將有許多驚喜優惠（圖 / 東森購物提供，以下同）

消費中心／台北報導

東森購物作為全台領先的網路購物平台，秉持為消費者提供多元化商品選擇和便捷購物體驗，不僅持續推出最高品質的「東森嚴選」商品，更積極與全球廣受喜愛的知名品牌展開合作，而今雙強聯手成真，東森購物將攜手日本生活品牌「MUJI無印良品」開設線上品牌旗艦館，於9/10(二)試營運，並於9/19(四)正式開幕，線上旗艦店的開設令所有喜愛日式極簡風格的消費者，打破時間與空間限制，隨時隨地不需出國也能入手心儀商品，屆時為慶祝東森購物與MUJI無印良品合作的全新篇章展開，將推出包含開幕首兩日不限金額全館85折等眾多優惠好康。

憑藉超過千萬會員與整合全集團E幣生活圈兩大優勢的東森購物，今回與MUJI無印良品合作，標誌著東森購物在拓展國際品牌合作方面邁出重要一步，東森購物總經理彭鴻珷表示：「非常開心能與MUJI無印良品這樣的國際知名品牌展開深度合作，MUJI無印良品一直以來都以其「有道理的設計｣和兼顧「良質與良值｣的商品著稱，且深受年輕族群喜愛，相信通過此次合作，消費者能更便捷接觸到MUJI無印良品的經典商品，並將這些商品融入他們的日常中，享受有質量好品質的生活，這與東森購物一直以來期望提供消費者最佳服務的初衷不謀而合，相信這次與MUJI無印良品的合作，將為我們的會員帶來更多選擇與驚喜。」

來自日本以「沒有品牌的好商品」在全球廣受喜愛的MUJI無印良品，從居家生活用品到服飾、文具、保養品、生活用品及食品，產品範圍囊括消費者的日常生活所需，滿足不同消費者對生活美學的追求，台灣無印良品總經理吉田明裕表示：「MUJI無印良品與東森購物雙方皆致力以提供顧客好感生活為初衷，本次攜手開設線上品牌旗艦館，除了倚重東森購物作為台灣電視購物的領導地位，更看好東森購物在商品的多元性、交易的安全性、物流服務的快捷便利性等各方面表現，最重要在響應推動綠色購物方面，與MUJI無印良品在商品開發上的注重選擇素材、簡化包裝與檢視生產流程等環保理念完全相符，皆令人對本次合作充滿期待。」

東森購物9/10全新上線MUJI無印良品線上旗艦館（圖／東森購物提供）

▲眾多粉絲喜愛的MUJI無印良品黃麻購物袋，也即將於本次開幕滿額贈活動送出。

即將於9/10(二)試營運的東森購物「MUJI無印良品品牌旗艦館」，預計將有逾6,000支商品陸續上架開賣，試營運9/10(二)起至10/2(三)，即享多款獨家優惠：包含指定男女內褲系列任2件以上9折、黃麻收納袋任2件8折、自由組合收納包任2件9折、不鏽鋼廚房道具8折等等的眾多品牌好物狂撒折扣；9/19(四)正式開幕後，更隆重推出「9/19(四)-9/20(五)全站首兩日，不限金額全面85折」優惠，另只要於9/19(四)至9/23(一)消費滿888元，登記贈黃麻購物袋A4縱型乙個，超多樣商品搭配超誘人優惠，預估將吸引全台MUJI無印良品愛好者的熱烈支持，邀請所有消費者拭目以待後續開幕資訊。

東森購物9/10全新上線MUJI無印良品線上旗艦館（圖／東森購物提供）

東森購物9/10全新上線MUJI無印良品線上旗艦館（圖／東森購物提供）

▲開幕限定包含眾多服飾折扣，女款輕量羽絨外套優惠價1,390元、指定男女內褲系列任2件以上9折。

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