跨境電商「超取郵稅雙包」搶攻99　本土電商迎戰加碼總整理

▲「淘寶99 MEGA SALE」檔期與超商合作推專屬優惠。（圖／淘寶提供）

記者洪菱鞠／台北報導

99購物節開跑，做為網購旺季前哨戰，為了逼出消費者購買力，本土電商平台東森購物、momo購物網、PChome 24h購物火力全開推出各項折扣下殺，跨境電商淘寶也與超商合推專屬優惠，不只包郵滿人民幣99元免運費，就連跨境稅費也包了，互相拼場搶攻荷包。

淘寶繼8月在台推出「全球大服飾包郵計畫」後，4日宣佈將在「淘寶99 MEGA SALE」檔期與7-ELEVEN超商合作推出「海運超取郵稅雙包」專屬優惠，9月5日20:00起至9月11日23:59期間，台灣消費者只要在「淘寶PLUS專區」消費滿99元人民幣並選擇超商取貨，即可享免費尊榮升級套餐，不僅有超過5,000萬件包郵與稅費補貼的跨境商品可供選擇，再加碼「本地專屬客服、首次退貨免費、售後必保、取貨口渴免費喝四季春青茶」等服務。

天貓淘寶海外台灣總經理劉慧娟指出，淘寶長期專注在跨境電商市場，並與台灣本地生態夥伴緊密合作，持續針對台灣用戶推出各項跨境消費體驗，與本地電商的商業模式、產品結構和市場定位很不相同，今年99 MEGA SALE檔期進一步與台灣龍頭便利商店配合，希望可減輕台灣消費者購買跨境商品時的稅費負擔，朝買跨境就像買本地的服務體驗目標再進一步。

▲東森購物網ETmall「99好惠買」即日起暖身開跑。（圖／翻攝自東森購物網）

迎戰跨境電商的99攻勢，東森購物網ETmall針對99購物節祭出全站滿額最高送$4800，活動暖身開跑後，保健、美食、美妝等品類買氣特別熱，統計銷售是目前站上前三大，9月9日當天將加碼全站回饋9%，以及滿額登記送E幣、東森幣。此外，主打海外嚴選萬款商品的東森全球購，其中服飾、茶具、家居是受到消費者青睞的三大熱門類別，業者表示，雖然淘寶推99元免運，但僅限服飾品類，東森全球購平日消費790元新台幣即享免運包稅，六日則是490元包郵免稅，相較之下仍有市場競爭力。

▲momo統計99狂買節暖身慶人流年增25%。（圖／momo提供）

入秋加上換季，momo購物網觀察站上銷售以美妝保養、清潔家電、烹飪鍋具三大品類熱銷，暖身慶開跑至今站上人流年增25%，瞄準99購物力，預告9月9日當天將有一日限定四重優惠，包括限定下單抽iPhone新機、滿額送壽司郎、玩骰子賺$45、夜貓送mo幣。

PChome 24h購物精選居家、日用、時尚、美妝等豐富品類，推出「開學計畫」、「99超值」、「1999必買」多個超值活動專區，優惠低至4折起，搶攻9月開學季、中秋節以及入秋換季等消費需求，9月5日、9日這兩天指定時段下單最高可享4% P幣回饋，9月9日再加碼LINE購物4%，若使用星展PChome Prime聯名卡支付，最高回饋上看23%。