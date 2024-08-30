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親切又細心、讓顧客有愉快的體驗　東森購物客服之星陳瑞皇

文／陳瑞皇

大家好~我是東森購物-營銷二處-陳瑞皇，主要承接線上訂購、售後服務，像是訂購商品、退換貨服務、客戶抱怨處理，業外執行問券、買加購商品銷售等。

很開心可以獲得這份殊榮，也謝謝客戶的肯定，還有長官們的鼓勵，未來將持續以高品質和貼心的服務，讓客戶持續感受我們的熱忱，擁有愉快的購物體驗。

▲▼東森購物客服之星陳瑞皇。（圖／東森購物提供）

『服務至上』是我在客服生涯中的信念，遇到棘手難以處理的客訴，一開始難免會被責罵，但經過耐心的說明，同理心的換位思考，最後由抱怨轉為讚美，接著訂單成交，讓我很有成就感，堅信好的服務真的很重要。

親切服務態度，細心的解決客戶問題
服務的過程，我都會站在客戶的立場去著想，耐心的說明並解決問題，讓客戶感受到真誠且開心的結束通話。
印象最深的是遇到只會說台語的長輩，我都會用台語慢慢說明讓客戶明白，讓客戶不會因為語言隔閡有不愉快的購物體驗。

『高品質的服務』一直都是東森的服務理念及宗旨，熱情的語調、貼心的服務、耐心的說明、開心的購物體驗，相信每位來電東森的客戶，都能深刻感受到東森服務的溫度。

▲▼東森購物客服之星陳瑞皇。（圖／東森購物提供）

《在長官/同儕眼中的瑞皇》

親切又細心的瑞皇，總會站在客戶立場貼心解決客戶困擾，讓客戶感受到服務熱忱，擁有愉快的購物體驗。

他是陳瑞皇，個性開朗、熱心助人，專業且熱忱的客服人員，致力於提供高質量的服務，確保每一位客戶的需求都能得到滿足，且善於傾聽，理解客戶的問題，並迅速提供解決方案。

▲▼東森購物客服之星陳瑞皇。（圖／東森購物提供）

《瑞皇的待客之道》

『服務至上』是我在客服生涯中的信念，遇到任何問題，只要經過耐心的說明，同理心的換位思考，最後都能讓客戶微笑的結束電話，讓我很有成就感。

『高品質的服務』一直都是我的服務理念及宗旨，熱心的服務、耐心的說明、開心的購物體驗，相信每位來電的客戶，都能深刻感受到東森服務的溫度。

▲▼東森購物客服之星陳瑞皇。（圖／東森購物提供）

熱情、俏皮且專業的服務，充滿活力的面對每一位客戶，讓每位客戶在服務過程中都可以感到輕鬆愉快。

每通進線的電話，我都會熱情的服務，站在客戶的立場去著想，耐心的說明並解決問題，讓客戶感受到真誠且開心的結束通話。

提供高品質的服務一直都是東森的服務理念及宗旨，相信每通進線的客戶都可以深刻體驗到東森很有溫度的服務。

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