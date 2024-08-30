用笑容和關懷照亮他人的心　東森購物客服之星馬維鴻

文／馬維鴻



大家好~我是東森購物-服務一處-馬維鴻，主要承接售後服務處理，像是退換貨、客訴處理，業外執行問券、買加購商品銷售等。



真的很開心可以獲得這項榮耀，謝謝客戶的支持，也感謝長官們的鼓勵和肯定，未來將再創高品質貼心服務，感動更多客戶，締造東森服務價值。





★用笑容和關懷照亮他人的心★

★以關懷和體諒之心，燃點溫暖的火焰。★

在我個人生活中，影響我最深的人事物是我的父母。他們教導我們要尊重和關心他人，並且時刻提醒我們要孝敬長輩。他們的言行舉止都是我學習的榜樣，讓我明白到對待他人要以真心和關懷為基礎。因此，我總是努力以同樣的方式對待每一位客戶，讓他們感受到我們的誠意和關懷。



我的座右銘是「用心感動，溫暖他人」。這句話總是提醒著我，無論在工作還是生活中，都要用心對待他人，並且努力去感動和溫暖他們。因為只有在我們真心關懷他人的時候，才能夠真正地影響和改變別人的生命。這也是我在工作中的動力和目標，希望能夠成為每一位客戶生命中的一道光，給予他們溫暖和支持。



『提供有溫度的服務』像家人般的關心，讓客戶感受到比自己家人還要體貼和窩心的待遇；此外我們致力於提供溫暖的服務體驗，讓每位客人都能感受到賓至如歸。我們深信，打動客戶的心是我們服務的使命。東森秉持提供最優質的服務，24小時專人免費電話線，即時提供客戶服務，讓客人買得安心、用得放心，並感受到我們溫暖的服務態度。只要貴賓需要，東森永遠都在。



★聽見客戶真正的心聲，提供超乎期待的服務★

台灣人表達方式較為含蓄，客服人員需聆聽對方話語中的潛台詞，理解未說出口的需求，通過專心傾聽和細心揣摩，我們能營造真誠愉悅的服務氛圍，牢牢抓住顧客的心。

我們強調「用心」服務，具備判斷「弦外之音」的技巧，理解客戶的心思和期望，提供超乎期待的服務。利用通話中的幾分鐘，用心傾聽客戶的真實需求，提供精準且即時的服務，讓貴賓感受到溫暖。

《在長官/同儕眼中的維鴻》

維鴻的真誠態度和關懷的心，賦予獨特溫暖個性。對待客戶態度如同家人一般，讓人感受到溫暖和安心。

維鴻個性熱心助人，具備豐富的溝通能力和專業知識。在工作中非常細心負責，成為組長們的得力助手。作為一名專業的客服人員，他堅持用心把服務做到最好，以滿足每位客戶的需求。無論身處何種角色，維鴻都全力以赴，並且用他的獨特魅力溫暖大家的心，而真誠態度和關懷，常讓人感受到溫暖和安心，他的存在為團隊帶來了更多的和諧。

《維鴻的待客之道》

卓越的服務不僅僅是標語，更是我們行動的核心。我們致力於構建一個以客戶為中心的服務體系，通過精確分析和深度理解客戶需求，提供個性化、迅速且準確的解決方案；我們的目標是超越客戶期望，以專業的態度和用心的服務贏得客戶的長期信任。這才是我們對卓越服務的承諾。

『卓越的服務不是一蹴而就，而是每一天用心累積。保持熱情、積極和包容，讓每一位客戶都感受到我們的專業和真誠。』



每當接到客戶來電反映問題時，我總是以積極樂觀的態度，首先安撫客戶的情緒，並從他們的角度出發，感同身受地理解他們的需求。我會耐心聆聽，運用專業知識與技能，竭盡全力解決客戶的問題。我的目標是讓每位客戶在享受到我們貼心服務的同時，能愉快地結束通話。



在我心中，每一位客戶都如同我的家人一般重要。不論是訂購商品還是售後服務，我都以真誠和專業的態度對待每一通電話，確保客戶能獲得滿意的解答和愉快的體驗。這種成就感，讓我在工作中充滿了動力和快樂。



我將不斷努力，致力於為每位客戶帶來愉悅和幸福的購物體驗及售後服務。讓我們攜手並進，用微笑迎接每一天，以專業和熱情，讓每一位客戶都感受到陽光般的溫暖和關懷。