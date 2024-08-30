滿滿的熱情給顧客賓至如歸的感受　東森購物客服之星翁育民

文／翁育民

大家好~我是東森購物-營銷二處-翁育民，主要承接商品銷售服務，售後服務處理，像是退換貨、客戶抱怨處理、買加購商品銷售等。

我對這份榮耀感到非常開心和榮幸，除了感謝客戶的支持和信任，也要感謝長官們的鼓勵和肯定。未來，我將持續努力，繼續提供高水準的貼心服務，希望能透過這樣的努力，深化客戶與東森之間的互動與價值。

我認為能夠獲得客服之星的榮耀，主要是因為我對於客戶服務的熱情和真誠。我始終相信，真誠的關懷和耐心的傾聽是提供卓越服務的關鍵。



此外，我努力保持高效和清楚的溝通，確保每位客戶都能得到滿意的解決方案。



同時，我也樂於接受反饋並持續改進，這使我能夠在競爭激烈的環境中脫穎而出。我深知這些不僅是我個人的努力，團隊的支持和公司的培訓資源也是我成功的重要後盾。

期許自己能成為職場中的一個榜樣，像學長姐們一樣。他們不僅在工作上表現出色，還能夠指導新進人員，並熱情地分享他們的經驗。也希望讓學弟妹們知道，只要肯用心服務，把客人的事，當成自己的事來處理，新人一樣可以獲得客服之星的榮耀。

最大的不同在於東森購物提供的服務態度。我們強調溫暖、真誠的關懷以及耐心的傾聽，這不僅是服務，更是我們與客戶建立信任和長期關係的基石。



我們努力讓每位客戶都感受到特別和重要，無論是提供產品資訊、解決問題還是處理售後服務，都帶著真誠的關懷去面對。這種人性化的服務理念是我認為東森購物與其他平台最大的區別之一。

《在長官/同儕眼中的育民》

積極又熱情的育民，透過親切的問候瞬間拉進與客戶的距離，滿滿的熱情讓客戶感受到服務誠意，給予賓至如歸的感受。

他是翁育民，積極學習熱情服務，雖然踏入客服領域僅短短5個月，積極學習工作內容及商品的專業知識，發揮耐心，聆聽客戶訴求，總能設身處地的提供解決方案，讓客戶感受到同仁充滿誠意的服務，身為客服人員的新生，育民堅持用心把服務做好做滿，藉以滿足每位進線的客戶各方面的需求。

《育民的待客之道》

重視客戶的需求並致力於解決問題。我認為真正的服務不僅是提供解決方案，而是讓客戶感受到我們的真誠和關懷才能稱之為『服務』。

『同時也希望每一位客戶在與我互動時，都能感受到貴賓級的尊榮感，這也是我在工作中的核心價值』



每當接到客戶抱怨的電話，我會先耐心聆聽並安撫客戶的情緒，全心全意站在客戶的立場上，以他們的角度思考和理解

致力於解決客戶的問題也希望客戶都能感受到我的認真且親切的服務。



我將每位客戶都視為家人般的重視，無論是在購買產品還是處理售後服務時，每通電話，如果能讓客戶得到滿意的解答並開心的結束通話，對我而言是一種成就與滿足，我將持續努力維持並突破，好讓每位客戶無論在購物體驗還是售後服務中都能感受到快樂與滿足。