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「待客如親」用心的服務才能感動人心　東森購物客服之星程虹捷

文／程虹捷

大家好~我是東森購物-營銷二處-程虹捷，來到東森大家庭，已經邁入第三年了主要承接線上訂購、售後服務，像是訂購商品、退換貨服務、業外執行問券、買加購商品銷售等。

很開心可以獲得這份殊榮，也謝謝客戶的肯定，還有長官們的鼓勵，對我來說是非常榮幸的一件事情，被肯定是有價值的，創造自己的價值持續更好的服務，保持對客戶的服務品質，莫忘初衷。

『待客如親』使我在服務每一位會員，任何事情只要秉持著積極、熱忱、同理心的態度，任何困難的事情都會迎刃而解，但經過耐心的說明，同理心的換位思考，最後由抱怨轉為讚美，讓我很有成就感，堅信好的服務真的很重要。

▲▼「待客如親」用心的服務才能感動人心　東森購物客服之星程虹捷。（圖／東森購物提供）

親切服務態度，站在客戶立場以同理心去解決客戶問題
服務的過程，我都會站在客戶的立場去著想，多些體貼多些耐心，很多事情將心比心，自然處理事情就會簡單很多，彼此看不見對方，但講話的語氣跟態度客戶們是感受的到。

『以客為尊』東森的服務理念及宗旨，運用高度的同理心經營客戶，真心為客戶著想，提供客戶預期以外的服務，換立思考、親切有禮的對話，給客戶留下美好的購物印象，這就是最棒的客戶服務。

▲▼「待客如親」用心的服務才能感動人心　東森購物客服之星程虹捷。（圖／東森購物提供）

《在長官/同儕眼中的虹捷》

溫文儒雅，服務用心，專業到位，站在客戶立場用心解決客戶困擾，讓客戶感受到服務溫度，擁有愉快的購物體驗。

他是程虹捷，心思細膩，善於傾聽，喜歡與人談話，具備良好的溝通及專業知識，做事細心負責，堅持用心把服務做好做滿，迅速提供解決方案讓每一位客戶的需求都能得到滿足。

▲▼「待客如親」用心的服務才能感動人心　東森購物客服之星程虹捷。（圖／東森購物提供）

《虹捷的待客之道》

服務是要用心經營，讓客戶具體感受到，面對客戶的聲音，也要能精準掌握客戶訴求，正確快速協助每位客戶的問題，讓客戶感受到『用心』的服務，才能~感動人心。

熱心的服務、積極、包容的心態，讓每位進線會員都能有開心的購物體驗，是我服務的信念，每天都要面帶微笑及服務的熱忱迎接每一位客戶。

每當我接到客戶抱怨的電話時，我首先會平撫客戶的情緒，並且真誠地站在客戶的立場上思考問題。我用心解決客戶所遇到的問題，希望他們在通話結束後能感受到親切的服務。對我來說，每位客戶都像是我的家人，不論是在購買商品或是售後服務的過程中。

只要我能讓客戶得到滿意的答案並在電話結束時感到開心，這對我來說就是一種滿足，也能帶給我更多的成就感。我將繼續努力，讓每位客戶都能享受愉快且幸福的購物體驗和售後服務。

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