韓男YTR在越南遭「隨機暴打」　門牙斷裂左眼瘀青腫成豬頭！

▲南韓網紅「姜大火」由越南胡志明市時，遭到不明人士隨機毆打。（圖／翻攝自YouTube，下同）

記者羅翊宬／編譯

南韓一名擁有7萬名粉絲訂閱的男性YouTuber「姜大火」（音譯，강대불），今年8月初前往越南，原本計畫在當地進行17天16夜的旅遊，豈料當他前往胡志明市某夜店雲集的鬧區時，卻突然慘遭當地不明人士一陣痛毆，不僅臉部腫得像豬頭一樣，左眼也有明顯的瘀傷，最後只能緊急返回南韓治療。

根據韓媒《News1》，現年28歲的南韓網紅「姜大火」（本名為姜泰遠）本月6日上傳一段標題為「差點死在越南」的影片，他表示原本規劃一段長達17天16夜的越南旅行，當他8月4日前往越南胡志明市熱鬧的夜生活場所「碧文街」（phố đi bộ Bùi Viện，又稱裴援步行街）時，慘遭當地不明人士隨機施暴，當場痛得幾乎失去意識。

凌晨3時40分，姜大火只好透過撥打電話，向經常合作拍攝影片的另一YouTuber「뭉순임당」求救，當時他以驚慌的口吻表示，「我不知道自己身在何處，等到我醒來後，才發現牙齒被人打斷了，不知道發生什麼事，我已經不記得了，快來救我吧！」

從姜大火上傳的影片可以看到，他整個臉部腫得像豬頭一樣，右眼瘀青發紫，且門牙甚至還遭人打斷，可以清楚看到明顯的裂縫。

儘管兩人依照粉絲、粉絲在胡志明市的友人的建議，向南韓駐胡志明市領事館求救，不過領事館卻無法提供任何外交助力，客服中心電話僅表示能夠提供口譯服務。

姜大火前往胡志明市國際醫院接受治療，不過眼科、牙科、電腦斷層掃描等皆愛莫能助，只能獲得鎮痛劑的處方簽，且當地醫師還建議返回南韓接受進一步治療。

於是，姜大火只能火速購買機票返回南韓。不過，此時的南韓正面臨醫療改革、住院醫師罷工所帶來的影響，各大醫院急診室幾乎面臨人手不足的問題，在被轉診至第5間醫院，才終於獲得治療。

姜大火事後回憶，受傷後他簡直是頭痛欲裂，頭顱和牙齒嚴重疼痛到不斷發抖，返回南韓後，醫院急診室更診斷可能出現眼窩骨折、細微腦出血等症狀，研判傷勢是遭人痛毆引起。