試婚紗「染上狐臭味」遭店家索賠　準新娘氣炸：已做完腋下手術！

▲大陸山東省一名準新娘日前前往婚紗店試穿禮服時，竟遭店家以「衣服上有狐臭」為由索賠。（圖／擷取自微博）

圖、文／CTWANT

時常汗流浹背的夏天，身上也容易散發出強烈異味，大陸山東省一名準新娘日前前往婚紗店試穿禮服時，竟遭店家以「衣服上有狐臭」為由，要求她支付2000元人民幣（約新台幣9043元）的賠償金，事後她不滿發文公審，怎料網友竟一面倒不挺，直呼「味道根本洗不掉！」

大陸山東省一名女網友發文表示，她與男友明年打算步入禮堂，最近開始四處尋覓合適的婚紗款式，日前她前往當地一家小有名氣的婚紗店，並挑了2件禮服試穿，但結果都不是很滿意，怎料當她與男友準備離開時，女店員卻面有難色叫住了他們，隨即告知試過的婚紗上有一股味道「應該是狐臭」，不久老闆娘也趕抵店內，要求她買下婚紗。

原PO表示，自己腋下的確容易有汗臭味，加上當時試衣間沒有冷氣熱到有點流汗，但因此便要求她將婚紗買下來並不合理，由於雙方鬧得不可開交，最後只好找來警方幫忙協調，沒想到最終仍賠償店家2000元人民幣（約新台幣9043元），讓她覺得自己被店家坑了，發文要大家評評理，「問問大家這件事到底是誰錯。」

貼文曝光後，網友紛紛認為，原PO要負很大責任，「我自己開婚紗店的，有些衣服染上了狐臭，根本洗不掉，建議試紗之前洗個澡～不是婚紗店不講理，是你試過以後我們沒辦法再銷售了～」、「最煩你這種明知道自己有臭狐還給別人帶麻煩，你活該」、「肯定是對人家婚紗店有影響的，其實知道自己的情況試公用衣物應該提前打招呼，做好防範措施，而不是直接給人家染上味道又覺得被坑了」、「要是我是婚紗店，我也會追究妳的責任」、「妳本來就該噴一點止汗除味的」、「給人家穿髒了，賠償不是理所應該的嗎」、「就問問大家，你願意去試穿有狐臭的人穿過的衣服嗎？哪怕清洗過還是有異味。」

不過後來該名女網友又再度發文，透露自己已經去做了腋下手術，且只花了半小時就完成治療，後悔為什麼沒有早點處理狐臭問題，也就不會造成後續的麻煩了，她更承諾「在沒有恢復之前，我不會再試婚紗。」

延伸閱讀

▸ 男子去女友家竟遇「她男友」 3人對看尷尬了

▸ 竹北吊車大王擁4妻「減少社會悲劇」 自爆「幫別人養小孩」

▸ 師大20歲仙氣高材生出沒！她「竟是李㼈20歲女兒」 校園掀轟動