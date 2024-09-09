文大校長為「短報缺額」自請處分　發公開信向教職員致歉

▲文化大學校長王子奇發公開信向全校教職員致歉。（圖／記者湯興漢攝）

記者楊惠琪／台北報導

大學分發入學今年爆發4所大學短報招生缺額違規情事，真理大學校長遭解聘，佛光大學校長已請辭，但文化大學校長王子奇卻遲未表態，引發校內師生不滿。王子奇今發出校內公開信向全校教職員致歉與說明。王子奇說，已於臨時董事會議中表達將負起所有行政責任，對處置坦然接受，絕無異議。

王子奇表示，有關未確實回流招生名額疏失，第一時間即向董事長與董事陳報並自請處分，在學校行政會議座談會與教育部到校訪視時均自承疏失並公開道歉，然考量維持校務正常運作，且為配合完成教育部要求調查報告以及臨時董事會召開，校方並未針對本次事件完整說明，因上述相關工作已於9月6日告一段落，因此透過校內公開信向全體教職員為本次事件鄭重道歉並進行說明。

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王子奇在公開信說明，本次招生名額未全回流一事，學校主要參酌其他學校的招生數據以及作法，誤以為是主管機關給予的彈性空間，去年8月本校已因此造成全國分發缺額數最高的假象，使本校同仁在招生宣傳時造成莫大的困擾與阻礙，即使教職員都知道學校目前學生人數尚近兩萬人，仍不免產生面對學校過高的缺額數是否會退場的疑慮；而今年在不影響學生權益的前提下作出不全數回流的決定，僅是卑微的希望「在今年分發放榜當天，避免再度受到影響，造成學校的困擾」。

王子奇說，無論動機為何，未依法依規辦理確是事實，已於臨時董事會議中表達將負起所有行政責任，亦將依董事會決議，俟教育部作成最終處分後由董事會議處，所有處置措施本人都將坦然接受，絕無異議。





▲文大校長王子奇發表校內公開信。（圖／文大教職員提供）※點圖可放大