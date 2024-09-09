大咖全到！　「署長帶頭公務員」上班時間集體開喝

▲農業部農田水利署署長蔡昇甫（中）親自出席會議，並上台致詞。



圖文／鏡週刊

今年6月，農田水利署彰化管理處舉辦「處慶祝水利節活動暨水利小組聯席會議」，席開80桌，耗費83萬，不但蔡昇甫、吳音寧等中央長官到場加持，彰化縣地方政客，從立委到鄉鎮市長、議員，所有大咖都來了！這場餐宴猶如選舉綁樁大會，更離譜的是，上班時間，彰化管理處幾乎所有員工都到現場蹭酒、贈飯，喝得醉醺醺，彷彿回到改制前的水利會時代。

今年6月7日上午，15輛遊覽車從彰化縣各個鄉鎮，搭載數百名農業部農田水利署彰化管理處轄下的小組長，到彰化市皇朝鼎宴會館「開會」，主辦單位在占地數百坪的婚宴大廳席開80多桌，場面盛大。正式開會前，幾名聚在室外抽菸的小組長說：「好久了！改制之後又碰上疫情，還是第一次吃得這麼澎湃！」

▲農田水利署彰化管理處在豪華的婚宴會館席開80桌，招待各界賓客。

這場盛宴的正式名稱為「農業部農田水利署彰化管理處慶祝水利節活動暨水利小組聯席會議」，本質雖然是開會，而且還是最基層的小組長會議，卻冠蓋雲集，除了主辦單位農田水利署彰化管理處長徐瑞旻，上級單位農田水利署長蔡昇甫、農業部綜合規劃司長蔡巧蓮、行政院中部聯合服務中心副執行長吳音寧等中央部會官員也都出席。

除此之外，幾乎所有彰化縣藍綠立委、縣議員、鄉鎮市長及代表，也陸續趕到宴會廳。11點左右，徐瑞旻花了10分鐘報告轄區水利灌溉工程，接著署長、副執行長致詞，正式召開小組長會議，數百人的會議就在主席催促下，幾名小組長草草反映工作問題，並很快由管理處官員回覆後，不到半小時便結束，司儀宣布上菜。只見蔡昇甫、吳音寧在徐瑞旻的帶領下，逐桌敬酒，其他政治人物也沒放過這個「博感情」的機會，現場有如選舉的綁樁大會。

▲會議當天，15輛遊覽車從彰化各鄉鎮載著小組長們來到婚宴會館。

酒過三巡，有小組長喝多了，帶著醉意上台高歌，顯然所謂的會議只是幌子，離譜的是，名義上是小組長會議，但農田水利署彰化管理處幾乎全員出動蹭小組長的酒飯，不少人喝得醉醺醺。一名員工不滿地說：「公務人員上班時間不得喝酒，違規要處分，小組長開會，管理處人員跟著吃喝，成何體統！」

▲彰化管理處（圖）宴請小組長當天，幾乎所有員工都去蹭飯蹭酒。

一名管理處的官員表示，這種場面在農田水利署改制前司空見慣，因為當時的水利會是全國唯一的「公法人」，是人民團體，經費愛怎麼花都行，政府根本管不著，只要主事者不把錢放進自己口袋，都沒有違法的問題。

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