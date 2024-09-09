席開80桌！　直擊報假帳爽吃喝

▲農田水利署彰化管理處在豪華的婚宴會館席開80桌，招待各界賓客。



圖文／鏡週刊

農業部農田水利署彰化管理處前一陣子藉「水利小組聯席會議」名義席開80桌，宴請轄區小組長及地方政治人物，署長蔡昇甫帶頭吃喝，彷彿回到改制前水利會綁樁宴客的場景。爆料者強調，這場餐宴動用小組長經費83萬元，科目預算不對，已經違法，審計單位應拒簽或剔除，但農業部卻選擇包庇。對此，監察院已接獲檢舉，正展開調查。

今年6月7日上午，農田水利署彰化管理處在彰化市「皇朝頂宴會館」席開80多桌宴，並動員15輛遊覽車，載各鄉鎮的小組長前來開會；雖然只是最基層的小組長會議，卻見農田水利署長蔡昇甫等中央長官隆重出席，且幾乎彰化縣不分藍綠地方政客，幾乎都趕到宴會廳。

11點，處長報告、長官致詞與小組長會議，草草進行，偕司儀宣布上菜，只見蔡昇甫、吳音寧在處長徐瑞旻的帶領下，逐桌敬酒，其他政治人物也沒放過這個「博感情」的機會，現場有如選舉的綁樁大會；這場餐宴，主辦單位農田水利署彰化管理處幾乎全員出動，蹭小組長的酒飯，不少員工喝得醉醺醺的，明顯違反規定。

▲會議當天，15輛遊覽車從彰化各鄉鎮載著小組長們來到婚宴會館。

一名管理處官員表示，這種大吃大喝的情形，在改制前司空見慣，因為當時水利會是全國唯一的「公法人」，是人民團體，錢怎麼用，政府管不著，但2020年改制為公務機關，變成隸屬農業部的農田水利署，經費由政府全額補助，與其他公務部門一樣，花錢須編列預算，依照科目執行。

爆料者約翰（化名）指出，農田水利署改制後，第一任農業部長陳吉仲對作業基金管控比較嚴格，沒有人敢利用小組長會議辦「大拜拜」，沒想到新部長陳季駿才上台沒多久，陋習就死灰復燃，花83萬元辦這場餐宴，雖然該管理處依法公開招標，但「預算科目」不對！

▲農業部農田水利署署長蔡昇甫（中）親自出席會議，並上台致詞。

約翰指出，這筆83萬的預算，是動用「9198其他」項目裡的小組長經費，而該餐會宴請農業部長官、外界貴賓，應該要從「公共關係費」支出；招待自己管理處的員工，則得動支「2902員工慰勞費」才合法。管理處把3、4個科目預算混在一起，就是要逃避監督；更何況，根據規定，小組長經費僅包括小組辦公補助費、業務費、協勤費、保險費…等，彰化管理處卻編了4,000多萬預算，顯然是把小組長經費當成「祕密小金庫」。

▲彰化管理處（圖）宴請小組長當天，幾乎所有員工都去蹭飯蹭酒。

離譜的是，約翰向行政院檢舉，並指部份同仁上班飲酒，農田水利署卻通風報信，彰化管理處讓喝酒者補請假，掩蓋過去。對此，某前農委會政務官指出，改制前的水利會，以餐宴、出遊、送禮等方式為特定參選人助選，已是常態，如今既改制成為公務機關，就必須依法行政，怎能利用小組長經費私設祕密金庫，宴請地方政治人物？農業部不但不限制，署長還帶頭吃喝，簡直開時代倒車！

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