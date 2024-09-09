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大學生打工只領500　結果變惡夢遭罰10萬

A生發傳單賺取微薄薪資，沒想到卻誤觸選罷法挨罰10萬元，直呼無辜。

▲A生發傳單賺取微薄薪資，沒想到卻誤觸選罷法挨罰10萬元，直呼無辜。

圖文／鏡週刊

就讀大學的A生日前向本刊投訴，指2年前九合一大選期間，透過網路找到1份發傳單的打工機會，事後獲得500元酬勞；不料，今年6月卻收到北市選委會的裁處書，認定他違反《選罷法》發送黑函，裁罰10萬元，A生慌張找上廣告刊登公司及委發人員，遭對方置之不理，只能獨自面對訴願程序及龐大罰金；受黑函攻擊的候選人則痛批這些撰寫、印製黑函的人布下打工陷阱，害無辜學生背負大筆罰金，自己卻躲在幕後，非常惡劣，希望選委會能評估涉案情節，依罪論處。

Ａ生告訴本刊，當年11月底正值九合一選舉，他在打工兼職軟體「小雞上工」看到徵工貼文：發送傳單到指定區域，酬勞500元，Ａ生與刊登廣告的業主梁小姐聯繫後，雙方約在投票前一晚碰面，對方交給他塞有近千張文宣的袋子，及1張圈畫出投遞區域的地圖，要他將傳單塞進住戶信箱並拍照即可。

Ａ生投遞過程中曾粗略瀏覽傳單內容，瞄到「至聖里里民的心聲」「事實不容否認」等字眼，他懶得探究內容，最後他發完傳單，領得500元現金，不料簡單的打工竟演變成一場惡夢。

原來，該份文宣是在攻擊尋求連任的北市大同區至聖里里長候選人楊秀龍，文中列舉7項對楊的控訴，最後署名「一群熱愛至聖里的里民」。有里民收到傳單後轉交楊，楊懷疑是同區候選人呂映慈所為，到警局提告呂映慈違反《選罷法》。

慘遭黑函攻擊的里長楊秀龍，當年因懷疑是對手陣營所為憤而提告。（讀者提供）

▲慘遭黑函攻擊的里長楊秀龍，當年因懷疑是對手陣營所為憤而提告。（讀者提供）

警方受理後調閱監視畫面，查出投放傳單的Ａ生，並通知呂映慈、撰寫文宣的陳男、出資印製的邱女，以及仲介發放傳單的梁女等人到案說明，呂稱看過該份傳單，但否認授意撰寫、發放，去年7月，檢察官認為5人罪證不足，做出不起訴處分。

署名為「一群熱愛至聖里的里民」（黃框處）的黑函上，洋洋灑灑列舉7項對里長楊秀龍的指控。（讀者提供）

▲署名為「一群熱愛至聖里的里民」（黃框處）的黑函上，洋洋灑灑列舉7項對里長楊秀龍的指控。（讀者提供）

不過，檢方認為該紙文宣屬於「未親自簽名」的黑函，轉由選委會裁罰，北市選委會接獲轉報後，認為5人涉犯《選罷法》，是同案共犯，全都裁處10萬元罰鍰，日前5人分別提出訴願，此案送交中央選委會審查中。

監視器拍下A生投放黑函的畫面，警方接獲報案後，通知他到案。（讀者提供）

▲監視器拍下A生投放黑函的畫面，警方接獲報案後，通知他到案。（讀者提供）

Ａ生無奈打工卻要被罰10萬，他找上當時徵人的業主公司幫忙，但負責人卻推說不知情，還稱梁女不是該公司員工；Ａ生再轉向當時被攻擊的楊秀龍求援、道歉，希望透過與楊和解，向北市選委會提訴願為自己解套。

遭控發送黑函的呂映慈是北市商會高階幹部，多次在活動中與時任市長的柯文哲等人合照。（讀者提供）

▲遭控發送黑函的呂映慈是北市商會高階幹部，多次在活動中與時任市長的柯文哲等人合照。（讀者提供）

楊秀龍告訴本刊，呂映慈與撰寫文宣的陳男都是北市2商會重要幹部，雙方關係不言可喻，痛批撰寫、印製黑函的人布下打工陷阱，害無辜學生背負大筆罰金，自己卻躲在幕後，非常惡劣，希望選委會能評估涉案情節依罪論處。

Ａ生依規定提訴願，無奈表示只能當作是花錢學一次教訓，想藉此呼籲打工族應慎選工作，才不會跟他一樣落入痛苦深淵。


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