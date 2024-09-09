日月潭萬人泳渡9／15登場　 2.26萬人報名

▲日月潭國際萬人泳渡15日登場，將有2萬2606人下水挑戰。（圖／南投縣政府提供）

記者高堂堯／南投報導

台灣歷史最悠久、最大型的戶外開放水域游泳活動「日月潭國際萬人泳渡」，今年邁入第42屆，將於9月15日展開；南投縣政府指出，今年報名參加人數達2萬2606人，參加隊伍共1869隊、國際泳者有38國的365人參加，身障泳士則有179人參加。

縣政府6日召開活動記者會，由副縣長王瑞德偕立法委員游顥，縣議員林儒暘、簡千翔、林憶如，南投市長張嘉哲、中華民國游泳協會秘書長曾正宗、日月潭國家風景區管理處副處長柯建興等來賓一起揭開「參加人數大禮包」，並揭示「觀光首觀」、「宜居城市」、「泳出健康」、「安全第一」4大活動目標彩帶。

王瑞德指出，日月潭也經國際游泳總會（FINA）認可為公開水域游泳優質場地，是國內最適合舉辦世界級馬拉松長泳比賽場域；泳渡活動前一天9月14日照例與中華泳協舉辦第10屆日月潭公開水域游泳錦標賽，計有菁英組42名男女頂尖國手參加，另有競賽組284名和挑戰組2611人，外藉人士有22國的56人，競賽組成績將作為中華泳協選拔國手參加亞洲盃、世界馬拉松游泳賽，及亞奧運會代表隊選手的參賽依據。

另萬人泳渡活動當天上午7時30分，縣長許淑華、前總統馬英九及大會多位貴賓將與明潭國小的學生一同在水社碼頭放流1萬條曲腰魚（俗稱總統魚）魚苗；今年為響應環境永續創新，特別在伊達邵上岸處薑母茶供應站，由台灣精品贊助2萬5000個以甘蔗渣為原料做成的環保杯。

另為提升泳渡活動泳客安全，埔里鎮四季早泳會今年特聘中華民國大型活動緊急救護協會加入團隊，規劃緊急醫療後送動線，遴聘各大醫療體系醫師、護理人員支援，並在起點朝霧碼頭、終點伊達邵碼頭、轉送點九龍口設置3個醫護站；大會也邀請中華民國運動訓練協會、中華民國潛水救難協會、南投縣紅十字會等單位負責活動水中救生安全維護執行，並整合指揮水上救生團隊及潛水救難勤務，並申請內政部空勤總隊出動空中救護直昇機，負責安全維護，消防署特種搜救隊人員2名搭配支援負責空中緊急醫療轉診任務，今年也再次聘請大騰安全管理顧問公司，負責大會人流管制工作。