快訊／蘇花公路和仁~崇德路段搶通　19時30分起放行2小時後封閉

▲蘇花公路台9線164.5K（崇德路段）預定19時30分搶通，開放通行至21時30分後，進行夜間預警性封閉。（圖／公路局東區養護工程分局南澳工務段）



文／中央社

蘇花公路台9線162.9k匯德隧道南端下午因強降雨導致水瀑夾帶土石、163.7k及163.9k有土石流，下午4時15分搶通單線，和仁至崇德路段晚間7時30分至9時30分開放通行，夜間預警封閉。

公路局東區養護工程分局今天發布訊息表示，除水瀑夾帶土石及土石流災情，台9線164.5k崇德路段因發生巨量持續性土石流，不僅漫淹公路且溢淹過鐵路，造成鐵、公路中斷，現場搶修團隊於雨勢趨緩、考量施工安全前提下，立即進行搶修作業，已於晚間7時搶通，目前進行上邊坡囚沙空間開挖作業，避免土石泥水漫流路面，以確保7時30分開放通行安全。

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東區養護工程分局指出，依據氣象情資，台9線崇德路段夜間9時30分後將再有對流形成，降雨機率提高，為避免入夜再生成土石流造成災阻，蘇花公路和仁至崇德路段將於9時30分通行後，進行夜間預警性封閉，以確保用路人安全。

配合辦理台9線164.5k單線雙向災害搶修施工交維管制，和仁至崇德路段將持續進行施工管制，管制位置北端為台9線仁水隧道北口前（台9線154.8K），南端為崇德管制站（台9線165.7K）。

9月8日至9日，管制期間每日放行3次，放行時段為上午6時至8時、中午12時至下午1時、下午5時至晚間7時，9月8日夜間7時至隔（9）日上午6時仍實施預警性封閉管制。

9月9日以後，平日上午8時至下午5時施工管制，管制期間每日放行3次，放行時段為上午10時至10時20分、中午12時至下午1時、下午3時至3時20分、下午5時至隔日8時及假日全天不管制。

放行時段內到達管制點和仁（154.8K）、崇德（165.7k）車輛將全數放行。

東區養護工程分局提醒，蘇花公路山區近日受午後對流雲系仍發展旺盛，易有短延時強降雨，且0403地震後上邊坡尚處於較不穩定狀況，放行時段內，將依天候及道路巡查結果不排除有暫停放行的可能；行經災修工區如遇有臨時路況或施工需要，將採機動管制措施，屆時請配合依人員指揮引導通行。呼籲用路人，颱風豪雨期間山區道路易發生坍方、落石，路況難以掌握，避免進入山區道路；颱風過後山區道路不穩定性高，提前因應規劃避免受困滯留。