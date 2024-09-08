土石淹軌道200公尺「搶通暫無時間表」　南迴線加開列車、開放站票

記者李姿慧／台北報導

大雨狂轟花蓮，台鐵崇德到和仁路段遭蘇花公路土石流波及，大量土石淹沒軌道約200公尺，路線中斷，考量搶修人員安全，台鐵將等土石穩定後展開搶通作業，今恐難以搶通，尚未有搶通時間表，台鐵南迴線對號列車也全面開放站票，並加開花蓮往新左營加班車，協助北上旅客改到高雄轉乘北返。

台鐵今(8日)下午13時33分接獲蘇花公路有土石坍塌情事，立即研議預警性封路並加強現場監控，下午13時53分花蓮工務段通報崇德=和仁K56+950處，因蘇花公路土石流淹沒至鐵路路線上，造成崇德=和仁間雙線不通，13時54分起立刻封鎖崇德=和仁間路線。

根據台鐵公司盤點，災損地點包括K56+850-K57+000西正線、K56+850-K57+050東正線，東西正線均被土石流覆蓋淹沒，造成路線中斷，受影響路線長度為西正線150公尺、東正線200公尺。

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▲▼台鐵和仁=崇德間土石流淹沒軌道，整條鐵路消失。（圖／讀者提供）

至於搶修計畫，由於受災情況嚴重，加上目前仍有雨勢且周邊土石不穩定，考量搶修人員安全，將等到天候穩定後再進場搶修，台鐵尚未公布搶通時間表，台鐵公司表示，現場已有花蓮工務段同仁及兩輛挖土機待命中，並調集支援人力及推土機，將俟現場土石穩定後，在兼顧安全情況下，立即展開搶修工作。

因應措施部分，台鐵表示，目前旅客列車南下對號列車行駛至羅東，區間車行駛至和仁；北上列車全部行駛至花蓮。

為加強旅客疏運，台鐵也宣布，南迴線對號列車全面開放站票，並已於17:01加開花蓮往新左營對號列車，另預計19:00前再加開一列花蓮往新左營全車自由席新自強號。為接駁432次旅客於新左營站銜接高鐵列車，已協調高鐵公司加開一列全車自由席列車。

台鐵指出，因公路尚未搶通，無法辦理公路接駁，將配合公路搶通後，辦理公路接駁。