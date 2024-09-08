土石流中斷北上鐵路！花蓮車站「人潮塞爆」畫面曝光　旅客超崩潰

▲受鐵路中斷影響，花蓮車站8日下午塞滿大量旅客。（圖／翻攝自臉書／Adam Yan）

記者趙蔡州／綜合報導

花蓮8日降下驚人雨勢，導致台鐵崇德到和仁路段遭蘇花公路土石流波及，大量土石淹沒軌道約200公尺，公路及鐵路雙線均無法通行。受鐵路中斷影響，花蓮火車站8日下午塞滿了大量準備北上的旅客，在得知北上列車停駛後相當崩潰，也有人在網路上哀號「怎麼又斷了」、「宜蘭到花蓮真的需要一條安全的路」。

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▲台鐵和仁=崇德間土石流淹沒軌道，整條鐵路消失。（圖／讀者提供）

台鐵8日下午1時53分收到花蓮工務段通報，崇德至和仁間東正線K56+950處因蘇花公路土石流淹沒至鐵路路線上，導致雙線均無法通行。台鐵指出，考量搶修人員安全，將待土石穩定後才會展開搶通作業，因此8日恐怕難以搶通，尚未有搶通時間表。

由於北上的鐵路、公路均無法通行，台鐵決定「南迴線對號列車」全面開放站票，並加開花蓮往新左營加班車，協助北上旅客改到高雄轉乘北返。

受鐵路中斷影響，花蓮火車站8日下午塞滿了大量準備北上的旅客，許多網友在臉書、threads貼出花蓮火車站人潮擁擠的畫面，並感嘆「有誰知道我們的無奈，只因我們人口較少，交通建設輪不到我們」、「宜蘭到花蓮真的需要一條安全的路」、「心寒」、「怎麼又斷了」、「花蓮人日常」、「蘇花安可以趕快動工嗎，快受不了」、「又是崇德，無奈」。