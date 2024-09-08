賣手機前已刪資料！她床戰片仍外流　專家曝少做1事個資會外洩

▲一對夫婦發現2人舊手機裡的不雅影片居然被外流，引發人們在賣出手機時的安全疑慮。（示意圖／VCG）

記者葉睿涵／編譯

馬來西亞一名女子最近震驚發現，她和丈夫的不雅影片竟流傳到了網上，懷疑是夫婦2人出售舊手機時，未徹底刪除所有資料所致。對此，專家提醒，民眾在出售手機時千萬別以為刪除了手機資料就行，而最好的解決方式是直接銷毀手機，或是反覆進行格式化，才可降低資料外洩的風險。

據mStar等當地媒體報導，這名女子不久前將手機賣出後，震驚發現她與丈夫原本當作私人收藏的不雅影片居然在網上引發瘋傳。女子表示，她與丈夫賣出手機前，就為了保護隱私刪除了所有資料，還移除了Apple ID帳號，沒想到這些私密內容還是被洩露了出去，讓2人感到十分驚訝。

報導指出，刪除手機資料並不能確保資料不外洩，因為一旦操作不當，即使手機表面上已被清空，內部資料仍可透過專業技術恢復。一名科技專家建議，為防止類似情況發生，公眾應避免將還可以運作的手機出售給陌生人，而是通過燃燒或熔化等方式來銷毀手機。

專家強調，刪除或格式化手機並不足以完全清除資料，因此民眾可以重複格式化手機，並錄製新內容填滿儲存空間，再次進行格式化，直到手機存儲空間完全被清空、恢復出廠設置狀態，才可以降低手機被不肖人士修復資料的風險。專家還提醒，這種預防措施可用於各種電子設備，包括智慧型手機、筆電、平板等。