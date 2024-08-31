玉山黑熊母子出巡　全國高山型國家公園保育暨監測計畫明年上路

記者高堂堯／南投報導

玉山為臺灣野生動物資源及棲息地最豐富的保護區之一，也是臺灣黑熊保育的核心棲地，玉管處近30年來持續研究其生態習性，今年並建立全園區長期監測機制，114年則預定辦理跨域高山型國家公園黑熊保育暨監測計畫，盼能瞭解全國高山型國家公園黑熊族群及保育現況，並擴展建構黑熊保育網絡，盼加強玉山國家公園周邊緩衝區之「救援效應」。

▲玉山台灣黑熊保育有成，近年多次攝得母熊帶小熊出沒林野間的畫面。（圖／玉山國家公園管理處提供，下同）

玉管處指出，聯合國永續發展目標（Sustainable Development Goals, SDGs）第15項明訂「保育及永續利用陸域生態系，確保生物多樣性並防止土地劣化」，而臺灣黑熊作為能夠反映森林生態系健康與否的關鍵物種（keystone species），以及庇護共域其他物種的傘護種（umbrella species），其保育工作便是實踐SDGs15的途徑。

玉管處表示，自110年黑熊通報平台建置完成以來，近年臺灣黑熊通報次數有逐年增加之趨勢：年通報筆數已自5筆成長至最多34筆（111年統計），112年度亦有33筆，多為痕跡發現及目擊，且發現地點以東部園區占半數以上，另鄰近園區的周邊地區亦有零星救傷紀錄，顯示園區內之臺灣黑熊族群近年來有增長、並向鄰近地區擴散之趨勢，其中又以東部園區較為明顯；而園區內架設的架設紅外線自動相機，更多次攝得母熊帶著數隻小熊於林野間出沒、小熊邊走時而回望鏡頭或蹦跳的可愛溫馨畫面。

▲▼111年12月10日玉山國家公園自動相機拍下母熊攜3隻幼熊出沒、以及同年7月29日玉山國家公園自動相機的黑熊紀錄。（圖／黃美秀教授研究團隊提供）

為完整保育園區臺灣黑熊族群，玉管處近年也研擬執行「玉山國家公園指標物種臺灣黑熊保育計畫」：除進行設置生態友善垃圾桶、避免野生動物翻弄垃圾桶等各項防熊措施，也在各遊憩據點持續進行保育宣導教育工作，避免潛在可能發生的人熊衝突；112年共計辦理197場次，參與人數計5萬5137人，113年截至7月份共計辦理99場次，參與人數計1萬6942人。

另玉管處常年辦理原住民狩獵自主管理機制規劃、園區布農家屋文化及野生動物監測等原住民文化保存及推廣計畫，營造黑熊友善社區；有鑑於臺灣黑熊廣大的活動範圍，且常移動至園區外，玉管處近年開始與園區周邊之公、私部門合作建置黑熊保育教育中心，今年與野灣野生動物保育協會簽署「臺灣黑熊救傷合作備忘錄」，期盼能暢通中央山脈保育廊道，健全臺灣黑熊保育及救傷網絡，擴大國家公園保護區之救援功能（Rescue Effect）。

玉管處呼籲民眾在健行時若發現黑熊或相關痕跡，請電告049-2773121或各管理站，也可在玉管處官網進行通報（路徑：首頁>生態保育>黑熊專區>黑熊通報;網址：https://www.ysnp.gov.tw/BlackBearNotification/C004400）；玉管處保育研究成果報告如連結：https://www.ysnp.gov.tw/AchievementReport/C004610?SearchKeyword=%E9%BB%91%E7%86%8A。