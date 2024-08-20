玉山塔塔加路況不佳　動員進行麟趾山手作步道維護

▲資深布農族榮譽步道師伍玉龍指導階梯施作要領。（圖／玉山國家公園管理處提供）

記者高堂堯／南投報導

玉山國家公園塔塔加地區景色美麗、交通便利，向來為人氣景點，但隨著眾多遊客走訪及颱風豪雨侵蝕，路況泥濘濕滑、沿途路基損壞，不利於行走；玉山國家公園管理處因此於日前考量當地氣候及地況，就近取材並以人力方式修築手作步道，進行路況改善。

玉管處於8月12日及13日攜手台灣千里步道協會、保育解說志工及東埔原住民共37名夥伴，在塔塔加地區進行「麟趾山手作步道活動」，並分成3組，在千里步道協會副執行長徐銘謙、有「臺灣雪巴」之稱的資深布農族榮譽步道師伍玉龍及步道師吳清地帶領下，於轄區最熱門的麟趾山步道執行手作步道維護工作。

▲台灣千里步道協會副執行長徐銘謙指導石板排列技巧。（圖／玉山國家公園管理處提供）

玉管處指出，手作步道強調因地制宜、就地取材，運用適當且簡單的器具施作、避免大型機具及外來材料對環境的干擾，同時宣傳環境教育的概念；本次改善的工項包括修復現有階梯、改善橫向截水溝、移除失去功能的枕木，用以改善多處路面排水與沖蝕溝消能等，完工後沒有過多人造物，使步道能融入荒野地景，符合國家公園生態保育的目標，除路過的山友都給予高度肯定，參與的夥伴也表示雖然整天下來很辛苦很累，但能為遊客提供更好走更安全的步道，同時可保護山林環境，這些努力都非常值得。

▲完工後的步道融入荒野地景，降低對生態環境的衝擊。（圖／玉山國家公園管理處提供）

玉管處表示，麟趾山是容易親近的健行步道，也因此承受大量的遊憩壓力，因此邀請遊客一起保護山林：可先從不走捷徑、不踩踏植被、行走在既有步道上等無痕山林原則開始做起；該處也宣示未來轄屬的步道，除基於安全考量而須以工程發包方式整建的路段外，其餘都將盡可能委請周邊部落夥伴或原住民合作社，以手作方式維護，也能促進原民部落及社區的經濟，並將持續與千里步道協會等民間團體共同推廣自然手作步道，達成「水泥鋪面零增長」目標。