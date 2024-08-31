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山友看過來！　臺灣登山申請一站式服務網9／2上線

▲「臺灣登山申請一站式服務網」將於9月2日上線，供山友申請玉山排雲山莊抽籤。（圖／玉山國家公園管理處提供）

▲「臺灣登山申請一站式服務網」將於9月2日上線，供山友申請玉山排雲山莊抽籤。（圖／玉山國家公園管理處提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

臺灣第一高峰玉山名列國人生涯甚至國際山友挑戰清單之一，玉山國家公園管理處呼籲國人響應登山事前申請，充足體能訓練及登山安全準備，減少過度人潮壅擠對高山生態造成衝擊；而內政部國家公園署所建置「臺灣登山申請一站式服務網」將於9月2日起接續提供入園申請網站服務，提供山友更便利的申請流程。

玉管處說明，該一站式服務網整合臺灣國家公園、國家步道、自然保護（留）區、野生動物保護區等進入生態保護區域的登山活動申請，9月2日當天上午10時至下午5時辦理系統轉移後即上線；因攀登玉山線每年約超過5萬人次，該服務網也提供無紙化申請，將可節省至少5萬紙張消耗，共同響應減碳及淨零轉型行動。

▲「臺灣登山申請一站式服務網」將於9月2日上線。（圖／玉山國家公園管理處提供）

玉管處提醒，排雲山莊是山友攀登玉山住宿的熱門選擇，也可於「臺灣登山申請一站式服務網」完成申請，於預定入園住宿日前2個月至前1個月期間申請將可參加抽籤；未中籤的山友請記得於抽籤時間後再次線上申請，取新隊伍名稱即可再提出申請排隊遞補，中籤隊伍如有取消釋出床位將依排隊順序遞補，抽籤時間表請參考網站最新消息公告。

此外，玉管處也在國人申請較多之星期五、六及國定假日外，提供排雲山莊星期日至四非假日、每日24個名額，供外籍遊客提前於預定入園住宿日前4個月至前35日申請，方便國際遊客可以即早確認行程，安排機票、交通及住宿等規劃。

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