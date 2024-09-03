玉管處聯合山域搜救訓練　複習繩索技術及高山症處置

▲基礎繩索技實際演練：固定點架設、義大利半扣下放救援人力、3比1省力系統拖拉救援人力及傷患往上。（圖／玉山國家公園管理處提供）

記者高堂堯／南投報導

玉山國家公園管理處於8月28日至30日於塔塔加地區辦理聯合山域搜救訓練，期望藉此強化學員的山域搜救技能，同時 與救援相關單位進行橫向聯繫，以利後續山域事故搜救任務之執行。

玉管處指出，本次參訓學員包含該處、雪霸國家公園管理處、太魯閣國家公園管理處、保安警察第七總隊第六大玉山分隊、南投縣消防局、嘉義縣消防局、高雄市政府消防局、花蓮縣消防局等單位共22人；由米亞桑戶外中心林政翰、孫傳慧、張國威、許嘉瑤等4位教練教授山域搜救相關技能，並由該處技士施博文講授無線電波相關知識與應用。

▲地毯式搜索訓練實際演練。（圖／玉山國家公園管理處提供）

玉管處說明，山域搜救經常需求繩索技術，本次訓練即包含繩索器材與繩結認識、基礎繩索技術與應用，經由教練講授與實際操作演練，讓學員重新溫習繩索相關基礎技術；而玉山園區70%以上處於海拔2000公尺以上，為高山症好發之區域，本次訓練亦安排高山症認識及處置（含 PAC 操作），讓學員對高山症患者得以妥適處置。

▲山域事故失聯者搜救計畫實際演練。（圖／玉山國家公園管理處提供）

此外，本次活動也透過迷途失聯者行為探討及其親友訪談技巧，搜索方法與緊急程度判定，配合地圖判釋與紀錄軌跡 APP操作，訓練學員規劃搜索計畫、增強搜索技能與效益，同時學習搜救裝備及飲食輕量化、減輕搜救人員背負重量，以利於搜救任務執行效率。