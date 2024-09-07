幕後／中國官員在PIF「動粗拉扯」施壓　我代表團連簽證都險被擋

▲太平洋島國論壇領袖會議在東加王國舉行。（資料照／翻攝自Facebook／Pacific Islands Forum ）



記者陶本和／台北報導

太平洋島國論壇（PIF）日前落幕，但會議公報遭中國施壓移除台灣參與地位文字。對此，涉外官員透露，中國太平洋島國事務特使錢波，竟然當場大發雷霆，對著坐在旁邊的秘書處人員「動粗拉扯」，還以「老闆罵下屬」的方式，痛斥索羅門群島的外交部長，更極力要求庫克群島總理立刻更正相關文字。

回顧整體事件，外交部其實事前已經掌握情資，得知中國規劃施壓東加王國，拒絕發簽證給台灣代表團出席本屆的PIF領袖峰會，並且透過索羅門群島等國家，在峰會操作排除我國參與，且不排除透過臨時提案的手段來突襲。

為了因應中國方面的施壓，涉外官員表示，在代表團行前，外交部長林佳龍就召集專案會議，沙盤推演各項可能情境及研擬我方因應策略。根據沙盤推演的劇本，就超過7至8個版本與可能樣態。

涉外官員表示，首先洽請我國太平洋3個友邦，以及澳洲、紐西蘭等PIF會員國，密切關注事態發展；該官員指出，林佳龍特別指派熟悉太平洋事務的外交部次長田中光擔任團長，率領外交部、駐斐濟代表處、駐澳洲代表處及國合會同仁前往與會。

涉外官員透露，在訪團出發前，確實發生東加政府延遲核發代表團入境簽證，阻撓代表團與會，不排除背後有中國操弄；不過，經過外交部事前的部署、3國友邦通力協洽，東加政府在最後一刻核發。

在領袖峰會召開前，涉外官員表示，「澳洲人報」揭露索羅門群島配合中國排除台灣參與PIF，這時候外交部隨即啟動事前規劃的三大策略：首先，紐西蘭總理Christopher Luxon在公開受訪時強調，支持台灣在PIF地位不變，對現行台灣參與PIF機制感到自在，不認為需要做任何改變，並提醒PIF是採共識決。

第二策略，涉外官員表示，澳洲外交貿易部發言人也在公開受訪中表示，澳洲重視台灣在內的太平洋地區發展夥伴的持續合作，支持自1992年以來，為促進會員國在太平洋島國論壇期間，跟台灣交流所設立的現行安排。

第三策略，涉外官員指出，美國副國務卿Kurt Campbell率團訪問，在8月27日發布美國與太平洋島國論壇領袖峰會之後續行動事實文件，盤點美國深化與太平洋島國各項外交政策作為及合作計畫，並多次提及台灣的貢獻。

涉外官員表示，Kurt Campbell在公開受訪的時候也強調，美國對於中國在區域擴張影響力的擔憂；美國國務院發言人也表示，中國向PIF施壓刪除涉台文字，與打壓台灣國際地位的脅迫模式一致。

除了透過盟友的協助，涉外官員表示，田中光在PIF峰會期間，跟美國在內等理念相近國家代表團進行雙邊會談，場次高達10多場。

涉外官員透露，在PIF領袖峰會聯合公報草案，其中包括66點友台條文流出後，中國太平洋島國事務特使錢波，竟然當場大發雷霆，對著坐在旁邊的秘書處人員「動粗拉扯」，還以「老闆罵下屬」的方式，痛斥索羅門群島的外交部長，更極力要求庫克群島總理立刻更正相關文字。該官員說，相關粗魯行為，完全不顧外交禮儀，這也引起國際譁然。

涉外官員指出，在得知中方勢力介入之後，同樣也啟動先前擬定的策略，第一時間洽請PIF成員國的太平洋3友邦與澳紐，向PIF秘書處跟其他成員國溝通，爭取保留友台條文。

涉外官員表示，各會員國表達，為求和諧，最後決議以「太平洋之道」（Pacific Way）的多元及包容精神折衝各方意見，在PIF官網發布共識的聯合公報，在該公報中，沒有損及台灣在PIF的地位跟排除台灣未來參與PIF的各項權益。

涉外官員受訪時說，中國只是PIF的對話夥伴，連正式會員都不是，並沒有決策權，竟然對著PIF指手畫腳，公然藐視共識決機制，這凸顯中國不尊重以規則為基礎的國際秩序，透過政治及經濟脅迫的戰狼外交，完全是破壞區域和諧的麻煩製造者。

涉外官員表示，2025年主辦國是索羅門群島，索國極度親中立場下，可以想像台灣被打壓的力道只會變本加厲。他指出，2026年主辦國是帛琉，2027年目前空白，而2028年是諾魯共和國，等於未來4年有2年，在索羅門群島跟諾魯，都會面臨不小的阻礙。