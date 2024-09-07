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大陸 大陸焦點 特派現場

股價上漲4.9%！　特斯拉預計2025年第1季「在中國推出FSD」

▲特斯拉。（圖／達志影像）

▲特斯拉。（圖／達志影像）

文／中央社

特斯拉昨天公布，預計明年第1季在中國和歐洲推出全自動輔助駕駛（FSD）系統，雖然仍需等待批准，但消息一出，美東時間5日美股收盤，特斯拉股價上漲4.9%。

澎湃新聞報導，特斯拉人工智慧團隊昨天發布消息，預計在2025年第1季於中國和歐洲推出FSD系統，不過仍需等待監管批准。

消息一出，特斯拉美股收盤時，股價上漲4.9%，領先科技類股，收在230.17美元（約新台幣7338元），股價創下8月1日以來新高。

今年以來，特斯拉FSD進入中國的聲音不斷，3月特斯拉在美國發布FSD V12版本，自動駕駛能力受業界好評；4月28日，特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）訪中時就曾說特斯拉FSD「可能很快就能進入中國」，並且在特斯拉第2季財報會議上再次提及，FSD在歐洲和中國有望於今年年底前獲得批准。

中國方面也陸續傳出風聲，例如馬斯克訪中後，4月28日晚間中國汽車工業協會隨即宣布特斯拉上海工廠生產的所有車型都通過數據安全要求相關規定；6月又有媒體報導上海臨港新片區開始推動特斯拉FSD的落地試點，10輛特斯拉車輛將在臨港展開道路測試。

報導還指出，特斯拉於2021年就成立上海數據中心，實現數據在地化存儲。有消息人士稱，特斯拉將使用百度地圖提供的高級輔助駕駛地圖（高輔地圖），用於中國版FSD。

路透引述英國券商哈格里夫斯藍斯唐（Hargreaves Lansdown）分析師史屈特（Susannah Streeter）表示，鑑於特斯拉與中國搜尋引擎巨頭百度合作使用其導航系統，在中國申請FSD可能會更容易得到批准，而歐洲的批准過程可能會更長。

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