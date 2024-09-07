獨／郵局帳戶「重複發薪逾萬筆」　2天內火速狂追回3.8億元

▲有郵局傳出薪轉重複入帳逾萬筆，2天內追回3.8億元，圖非事件郵局。（示意資料圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

不少民眾薪資轉帳採用郵局帳戶，不過9月5日卻傳出中華郵政台中民權路郵局進行撥薪作業時，重複入帳1萬0694筆，等同有上萬人領到雙倍薪，郵局發現後立即進行沖銷作業，已提領則緊急與用戶聯繫，2天內火速狂追回3.8億元，僅剩45萬多元還未追回。

中華郵政台中民權路郵局9月5日薪轉撥款發生重複入帳情況，高達1萬0694個戶頭領到雙倍薪水，金額高達3億8千多萬元，爆發超額預付龐大薪轉事件。

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台中郵局受訪表示，因同仁9月3日進行作業傳送，根據程序，薪轉作業傳送後，還要主管覆核，當天主管已經覆核，但同仁誤以為檔案刪除沒有成功，因此9月4日再次進行作業傳送，隔天則是不同主管覆核，導致出現重複入帳情況。

由於金額超過3.8億元，郵局當天隨即發現該情況，並立即啟動追回作業，台中郵局指出，當天隨即啟動沖銷作業，絕大多數款項都已追回，但因部分薪轉帳戶撥款第一時間已被提領，金額不足，無法沖銷，因此也緊急聯絡當事人，陸續追回款項。

根據統計，截至今天上午(7日)9時，重複撥薪帳戶僅剩13筆、45萬5962元還待處理，台中郵局表示，後續將持續聯繫儲戶回存，若沒有回存，將從下次薪轉扣除，不會有呆帳問題，該情況為郵局內部預付，對消費者無影響。

台中郵局強調，相關作業系統並沒有問題，後續也會加強同仁的教育訓練，避免類似情況發生。