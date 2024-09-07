白露16天藏凶象！專家卻點名6星座「逆境重生、加官晉爵」

▲示意圖，與本文無關。（圖／免費圖庫pixabay）

文／CTWANT

命理師邱彥龍近日表示，從7日（白露）至10月12日這段期間，台灣可能遭遇一系列不利局勢，其中包括自然災害、經濟波動等多方面影響。但他同時也點名6個星座，指稱這些星座的人將會突破逆境，在各方面都會享有非常好的運勢。

根據《TVBS》報導指出，邱彥龍表示，由於土星逆行的影響，台灣將進入一個動盪的能量釋放期。在這段時間內，地震活動可能會變得更加頻繁。他警告說，台灣有可能遭遇大地震、海嘯、洪災、暴雨、颱風、土石流，甚至火山噴發等自然災害。同時，他也提醒民眾要注意船隻翻覆的風險。

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除了自然災害，邱彥龍還預測經濟領域可能出現顯著波動。他指出，房地產、土地和建築物的價格可能會出現較大幅度的起伏。農業方面，可能會出現豐收與欠收並存的極端情況。

在日常生活中，邱彥龍提醒民眾要特別注意一些潛在的危險，如瓦斯中毒、氣爆、火災、坍方下陷、水管破裂堵塞以及房屋漏水等問題。他建議大家保持警惕，以便及時應對可能發生的突發事件。

特別值得注意的是，邱彥龍提醒自「白露」起16天（9月7日至9月23日），民眾在人際交往方面也需格外謹慎，尤其男性要小心對待新結識的年輕貌美女性，因為表面美好的關係背後可能隱藏著危機，可能導致受傷、被騙或財務損失。

邱彥龍也預測，在13日至11月4日這段期間，水瓶座、雙子座和天秤座可能會遇到貴人，在職場升遷、加薪、財富積累、聲望提升等方面有所突破。同時，金牛座、射手座和處女座也可能獲得幸運之神眷顧，有機會取得重大進展。

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