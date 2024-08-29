水逆結束超好運降臨！4星座旺到爆　事業愛情雙豐收

▲塔羅牌老師艾菲爾點名4星座水逆結束後將迎來好運。（示意圖／photoAC）

圖文／CTWANT

水逆結束，塔羅牌老師艾菲爾分享，8月28日起水星順行於獅子座，有4星座將接下強烈的好運，無論在財富、事業、貴人相助或是感情運勢，都各自迎來不同的好運降臨。艾菲爾也指出，對於他們更是重新出發的最佳時機，無論是職場上提升的機會，或是感情上有良緣，都該好好把握。請同時參考太陽、上升星座。

●金牛座：喜獲財運

水逆結束後，金牛座的財運開始大幅提升。在過去的水逆期間，金牛座可能在財務上遇到了一些困難或不穩定的狀況，但隨著水星順行，這些問題將迎刃而解。這段時間，金牛座的投資眼光變得敏銳，能夠抓住市場上的好機會，帶來不錯的投資報酬率。同時，他們在工作上可能會有意外的收入或獎金進帳，整體財務狀況逐漸穩定且成長。無論是主動收入還是被動收入，金牛座都能夠感受到財富的逐步積累，未來的日子財務更加充裕。

●處女座：喜獲工作運

水逆結束後，處女座的工作運勢得到了顯著的提升。在水逆期間，處女座可能經歷了工作上的拖延或溝通不良，導致一些專案進展不如預期。然而，隨著水星的順行，這些障礙會逐漸消失，工作環境變得更加順利和有效率。處女座的細心和謹慎在此時更能發揮作用，能夠妥善處理過去積壓的問題，同時新的工作機會和計畫也會接踵而來。無論是升職加薪還是職場地位的提升，處女座在這段時間都會感受到工作運勢的強勁提升，事業步步高升。

●天秤座：喜獲貴人運

天秤座在水逆結束後的貴人運勢逐漸顯現，這段時間他們會遇到許多強而有力的支持者和貴人。過去的水逆可能讓天秤座在人際關係上遇到一些困擾，但水星順行之後，這些誤會和矛盾將逐漸解開。天秤座的社交魅力重新迸發，他們在團隊合作中獲得更多的支持和認可。無論是在職場上或個人生活中，天秤座都會遇到願意幫助他們的人，提供重要的建議和協助。這些貴人的出現將會為天秤座帶來新的機會和成就，未來的發展將會更為順利。

●雙魚座：喜獲桃花運

水逆結束後，雙魚座的桃花運大幅提升。過去的水逆可能讓雙魚座在感情上經歷了一些曲折或不順，但隨著水星回復順行，這些困擾將逐漸消散。雙魚座的感情生活變得更加明朗和積極，單身的雙魚座會遇到更多心儀的對象，並且有機會發展成為一段美好的感情關係。已有伴侶的雙魚座也能感受到感情的升溫，與伴侶之間的誤會逐漸化解，感情變得更加穩定和甜蜜。這段時間，雙魚座的桃花運勢旺盛，浪漫的氛圍將圍繞著他們，帶來幸福感。

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