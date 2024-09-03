水逆結束、苦盡甘來！9月「事業運大翻身」TOP4星座

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水逆終於結束了，受到水逆影響，有些人在職場上相當不順或是運氣不好，不過水逆結束後，迎接他們的會是滿滿好運，《搜狐網》整理出9月「事業運大翻身」TOP4星座，快來看看自己是不是熬過職場低谷、苦盡甘來！

▲水逆過後，迎接你的是滿滿好運嗎？（示意圖／視覺中國CFP）



射手座



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前陣子是射手座的職場碰壁期，做什麼事都覺得很不順，和長官、同事間的人際關係也出現問題，但進入9月，這些問題全部都會迎刃而解，並且會在職場上表現出色，用實力和能力讓所有人對他們刮目相看，甚至升官加薪樣樣來，預計金錢只會進來而不會出去，財富將繼續如彩虹般流動。

雙子座

雙子座上個月常常會覺得自己在做白工，即使再努力好像都不會被看到，但這個月雙子座的努力一定會被看到，而且越努力就會越幸運，雙子座這個月會展現出熱情、忠誠、大方的一面，他們的努力也將獲得長官的認可和關注，成功加入核心管理團隊，進一步累積人脈和財富。

巨蟹座

巨蟹座水逆期間心情很焦慮，做什麼事都覺得提不起勁，但這個月心情大轉變，不僅事業運超旺，運氣也變超好，可以說是一帆風順、事業蒸蒸日上，另外，感情方面也有機會遇到命中註定的人，愛情事業兩得意，開始過著幸福快樂的生活，成為人人羨慕的人生贏家。

水瓶座

水瓶座前陣子在職場上一直覺得綁手綁腳，有被打壓的感覺，這個月終於有解放的感覺，勇敢說出自己的想法，放手去做自己想做的事，這股衝勁讓他們職場運大翻身，有可能晉升為老闆的左右手，也有可能被高薪挖角，好好把握9月的事業運，有機會更上一層樓！