強化化災救災能力　南消五大隊大灣分隊辦理化學災害搶救組合訓練

▲台南市消防局為強化化學災害發生時之應變能力，使消防人員熟悉化學災害處理流程，第五救災救護大隊在勛榮企業有限公司辦理「化學災害搶救組合訓練」。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

近期於台南市仁德區發生化學蒸氣洩漏致使有人員傷亡事件，台南市消防局為強化化學災害發生時之應變能力，使消防人員熟悉化學災害處理流程，第五救災救護大隊在永康區南興路勛榮企業有限公司辦理「化學災害搶救組合訓練」。

演練包含廠區員工、大灣、復興、仁德、永康、保西消防等分隊，模擬毒性化學物品氰化鈉(NaCN)發生洩漏。本次演練主要重點在於加強業者自衛消防編組演練，由該公司負責人率領場內所有員工進行演練，模擬倉庫起火，由廠區自衛消防編組人員實施初期滅火、災情通報及人員疏散等作為，藉此演練培養員工對於災害應變敏感度，以利於災害發生時可立即應變。

另針對廠區氰化鈉(NaCN)發生洩漏，消防人員演練抵達現場後，著A級防護衣進入廠區確認洩漏物質及偵測，並劃定管制區域，於支援區成立指揮站，進行任務分配指示，由各單位架設固定式砲塔進行水霧防護、除汙作業及會同廠區人員進行止漏行動等。演練過程參考緊急應變指南，以救災人員安全為第一優先考量，並順利完成搶救任務。

市長黃偉哲強調，場所應加強自主的防災能力，針對有毒性化學物質的場所，除了要考量公司內部的人員安全外，更需要與公部門、鄰里做好緊急聯繫溝通管道，快速因應災害的處置。

消防局長李明峯表示，消防人員於執行化災搶救案件時，切記「處理得對比快更重要」，個人裝備穿戴務必確實，保持安全距離觀察火勢，切勿貿然接近，不可因過於焦急求快而疏忽細節造成不必要的危險。藉由大隊組合訓練提升整體救災作戰能力，才能有效提升化災搶救效能，保護救災人員安全，使災害損害降至最低。