人力不足「台鐵年底再招734人」　公司化後祭39K起首募百名司機員

▲台鐵公司化後首度釋出百名司機員缺額，起薪3.9萬元起。（圖／記者呂佳賢攝）

記者李姿慧／台北報導

台鐵今年公司化後人力缺口補不足，年底前將啟動二次徵才，預計再招734人，起薪3.3萬到4.2萬元不等，公司化後也招募首批沒公務員資格的司機員，起薪3.9萬元起。

台鐵今年元旦轉型國營公司，超過1000人申請優退離，人力出現大缺口，今年2月首次辦理徵才，原本預計招募936名新血，不過實際僅錄取824人，包括正取672人、備取遞補152人，還有新進人員今年剛報到就離職，台鐵人力不足問題遲遲未解決。

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台鐵公司預計年底前再度啟動公司化後第二波徵才，除人力缺口外，再盤點未來一年人力需求，預計再招募734人，且不乏職務較高階人員，機務、工務和電務等預計正取634人，另也啟動公司化後首波從業人員資格的司機員招募，釋出100個名額。

台鐵公司表示，有關今年第2次從業人員甄選等相關事宜刻正研擬中，未來薪資依台鐵公司從業人員薪給管理要點核定後的待遇內涵支給。

台鐵說明，第二次從業人員招募，包括第8階助理工程師、助理管理師，月薪起薪約42,000元；第9階技術員、事務員、司機員、站務員，月薪起薪約39,000元；第10階助理技術員、助理事務員、助理站務員，月薪起薪約36,000元，以及第11階服務員，月薪起薪約33,000元。

▲台鐵年底前再釋出734缺額，包含百名司機員職缺。（示意圖／記者呂佳賢攝）

不過有員工在臉書「靠北台鐵」爆料，台鐵從業第一批已招募824人，但一開始需用名額為2264人，也就是實際進來新血只有原訂需用36.4%，經盤點未來一年人力需求，預計正取634人。台鐵知道北、東部光一個段人力缺口就已達300人了嗎？知道現場檢查員、道班師傅已經過勞了嗎？給一些些錢，卻做著最辛苦、壓力最大、最需背負行車安全的工作，請問要怎麼留住人才？

對此，台鐵公司回應，經查台鐵公司113年從業人員甄試需用名額為正取936人，提列備取係為應正取人員未報到、中途離職或錄取分發單位有相當職務出缺時，可立即有效補充單位人力。目前實際報到正取672人及備取遞補152人，共進用824人，已達原定需用名額的88%，實際上從業人員需用名額為936人並非2264人。

台鐵表示，有關東部地區單位缺額三百多人一節，經查台鐵公司東部地區單位包含運工機電，截至7月底止，缺額最多的花蓮機務段亦僅71人，段級單位人力缺額絕無達300人之情形。