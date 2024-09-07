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社會 社會焦點 保障人權

無緣婆婆「偽造簽名」　害她4年婚姻瞬間成空！下場曝光

記者黃翊婷／綜合報導

北部女子小梅（化名）控訴，前婆婆故意在結婚書約上偽造公公的簽名，害她結婚4年多之後，莫名其妙被阿榮（化名）提告婚姻無效，過往夫妻生活頓時化為烏有，憤而決定對前公婆提告求償257萬餘元。法官日前審理此案，認為前婆婆是故意偽造簽名，最終判她應賠償小梅100萬元。

▲▼ 結婚,婚禮,宴客,新娘,婚紗,白紗,禮服。（圖／CFP）

▲小梅控訴前婆婆偽造簽名，害她4年多的婚姻瞬間化為烏有。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

小梅在判決書中主張，她和阿榮是透過親友介紹認識並交往，決定結婚之後，阿榮先購買了空白的結婚書約，約好由雙方父親擔任結婚見證人，阿榮先將結婚書約帶回去簽名，接著再由她拿回家給父親簽名。

沒想到結婚4年多之後，阿榮突然向法院提告婚姻無效，小梅這才知道，原來當初結婚書約上「阿榮父親的簽名」，其實是阿榮母親偽造的，婚姻無效判決確定之後，她過去為家庭的付出和努力皆化為烏有，讓她難以接受，因而決定對前公婆提告求償257萬5855元。

前公婆則主張，當時簽名時小梅明明也在場，卻沒有制止，顯然也有過失，況且兒子決定離婚是基於其他原因，經諮詢律師之後才發現結婚書約上的證人欄位簽名有偽造情形，這才提起確認婚姻無效訴訟，小梅請求的精神慰撫金額顯然過高了。

不過，法官經調查發現，前婆婆不否認偽造簽名，她也因為此事在刑事部分被依行使偽造文書罪，判處有期徒刑2月確定。法官表示，小梅與阿榮的婚姻關係因為前婆婆故意偽造證人簽名，導致遭撤銷結婚登記，過往基於配偶關係的身分法益遭到全盤否定，精神上勢必感到相當痛苦，小梅向前婆婆提告求償非財產上之損害，自屬有據，考量到雙方經濟能力等因素之後，最終裁定前婆婆應賠償小梅100萬元較為適當，全案仍可上訴。

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