只對老婆硬不起來　他被法院認證「相對性無能」婚姻無效

▲印度一對夫妻因為性事不合獲判婚姻無效。（示意圖／CFP）



記者吳美依／綜合報導

印度孟買一間高等法院宣布，由於丈夫對妻子「相對性無能」，因此宣告婚姻無效。2名法官表示，他們希望能夠透過裁量權，協助在婚姻中遇上挫折的年輕人們，重新找到出路。

新德里電視台等外媒報導，夫妻倆2023年3月13日結婚，但僅僅17天後就開始分居。妻子搬回娘家後，向家事法庭提出申請，以先生「相對性無能」導致婚姻不圓滿為由，要求宣告婚姻無效，今年2月遭家事法庭駁回，如今卻大翻盤，獲得高等法院批准。

26歲妻子表示，夫妻倆前往邦加羅爾（Bengaluru）渡蜜月時，丈夫對自己一點興趣也沒有，並且拒絕發生性關係，因此這段婚姻讓她非常痛苦，根本無法維持下去。

27歲丈夫一開始指控，婚姻不圓滿都是老婆的錯，後來才坦承確實無法跟妻子建立肉體關係，但除此之外一切正常。他表示，先前不願意承認，是因為不想承受「性無能」的恥辱。

丈夫態度轉變，促使高等法院批准婚姻無效。命令中寫道，「相對性無能」指一個人有能力發生性行為，卻唯獨無法和配偶這麼做。而「一般性無能」則廣泛指涉一個人沒有性交能力。

法官坎坎瓦迪（Vibha Kankanwadi）與查帕爾岡卡（S G Chapalgaonkar）在15日的判決中解釋，「相對性無能」存在各種生理與心理因素，「在這起案例中，可以很容易地推斷……這段婚姻無法圓滿的原因，顯然是丈夫的相對性無能」，法庭不願罔顧兩人在這段關係中遭遇的挫折與痛苦，因此宣判婚姻無效。