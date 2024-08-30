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社會 社會焦點 保障人權

台商父子被情報員吸返台當共諜　收買兒子球隊同學刺探軍機

▲▼最高法院外觀,最高法院示意圖,最高法院2023年新外觀。（圖／記者吳銘峯攝）

▲最高法院將台商黃氏父子，分別判刑8年定讞。（圖／記者吳銘峯攝）

記者吳銘峯／台北報導

黃龍瀧、黃聖峪父子在台灣經營公司，也經常出入大陸地區經商，因而結識大陸情報人員。2人應允在台灣發展共諜組織，並自2017年起，接觸黃聖峪以前的同學或球隊的隊友，利用對方軍職身分，刺探軍機，並交付金錢。最高法院審理後，將黃氏父子分別判刑8年定讞，至於軍人部分則撤銷發回更審。

判決指出，黃龍瀧2015年4月間，因前往大陸福建省廈門市經商，而結識中共軍事情報機關官員「鍾東生」；又於2019年間，結識廣東省廣州市人民政府台灣事務辦公室官員「張曉楓」。2人遂利誘黃氏父子，要求在台收集我國國防上應秘密文書，及吸收我國現役軍人，以利發展組織，並應允提供高額工作費。

因此黃氏父子自2017年起，就陸續吸收黃聖峪昔日球隊隊友或國中同學，這些後來都擔任軍人。其中被吸收的黃姓同學，除了答應成為中共軍事情報機關之一員，還提供軍人身分證資訊、營區設施照片等軍事資料給予黃氏父子。

另外在空軍的葉姓軍人，也答應提供資料，自2019年、2020年之際，將取得相關軍事機密資料、國家機密資料，違反職務保密義務，先後在新竹市樹林頭夜市停車場、嘉義縣五聖恩主公廟前，交付給黃父。黃父每次碰面時，也都交付葉男對應的賄賂款項。總計交付葉男21萬元。

此外，還有蘇姓軍人也被吸收，他在2021年9月、10月間，將取得相關軍事機密資料，先後帶回嘉義市住處，再通知黃聖峪前來拍照，轉傳給張曉楓。黃聖峪各次碰面時，也都交付相對應賄賂款項，總計蘇男因此取得10萬元。

但有金姓、謝姓2名軍人不為所動，向上呈報，檢調獲報後進行調查，將黃氏父子等人帶回，破獲本案，臺灣高檢署臺南檢察分署依照違反《國家安全法》對黃姓父子、葉姓、蘇姓軍人提起公訴。

高等法院台南分院一審審理後，將黃氏父子分別判刑8年，葉男判刑7年、蘇男判刑6年。案經上訴，最高法院30日將黃氏父子涉案部分駁回定讞，至於葉姓、蘇姓2名軍人涉案部分，撤銷發回更審。

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