九份停車亂象「改次為時」市府突擊稽查　這地未來收費改半小時20

▲九份停車亂象「改次為時」，市府突擊稽查，查無不法。（圖／瑞芳區公所，下同）

記者柯沛辰／綜合報導

國旅檢討聲浪不斷，繼墾丁陽傘之亂，九份老街也因周邊停車收費亂象引發討論。為此，新北市交通局近日聯合瑞芳分局、瑞芳區公所實施突擊稽查，查無不法，之後將不定期稽查，若有違規將當場取締告發。另外，為提升車位周轉率，由區公所代管的第19號公墓旁停車場，9月10日起將改為每半小時20元。

瑞芳區公所表示，近期網路輿論披露九份路邊停車業者，疑似再度發生收費「改次為時」的亂象。為釐清及遏止，並杜絕杜絕不良商家破壞觀光經濟及國際形象，交通局稽查小組8月27日會同瑞芳分局、公所前往九份老街周邊聯合稽查，現場業者均清楚標示停車費率、主動提供收據，未發現違規情形。

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公所指出，九份地區為熱門觀光景點，長期停車空間供不應求，目前第19號公墓旁空地（原隔頂停車場）由公所協助代管，原不分平日假日收取場地清潔費「$100/次」，但為有效提升周邊停車週轉率，將於9月10日起調成「每半小時收費20元」。

公所強調，此舉是除了穩定當地停車費率，避免周邊業者哄抬價格造成遊客因諸類問題敗興而歸，同時藉此維持在地交通秩序。公所提醒，到訪旅客可透過788、965、1062等多條公車路線直達九份，班次密集且固定，基北北桃1200都會通定期票也都適用，輕鬆暢遊九份，欣賞山海美景。