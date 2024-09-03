六都國旅觀光好感度出爐！台中市奪冠　TPOC曝原因

記者黃翊婷／綜合報導

近期因為墾丁旅遊爭議不斷，國旅問題再次成為大眾熱議的焦點。TPOC台灣議題研究中心2日公布六都觀光好感度，台中市獲得最高聲量，推測主要與大型宗教慶典活動、擁有較多知名景點有關，此外，當大眾討論到國旅話題時，最重視的是交通問題，其次為住宿、餐飲等等，台中市在交通、住宿兩大面向也具有六都中最高聲量。



▲六都觀光網路聲量。點圖可放大。（圖／翻攝自TPOC台灣議題研究中心網站）

TPOC台灣議題研究中心透過QuickseeK快析輿情資料庫，蒐集2024年2月26日至2024年8月27日網路上關於觀光、國旅的討論，並在「觀光／國旅」情緒分析中，發現台中市觀光在六都之中獲得最高聲量，其次為高雄市、台北市、新北市、台南市、桃園市；而在子議題分析中，民眾對於國旅話題，最重視的是交通問題，其次為住宿、餐飲、購物、景點、補助。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲圖為逢甲夜市。（資料照／記者陳筱惠攝）

TPOC台灣議題研究中心認為，台中市觀光之所以在六都中獲得最高聲量，推測主要與大甲媽祖、白沙屯媽祖繞境等活動，以及武陵農場、高美濕地、逢甲夜市等知名景點有關，加上交通方面有台鐵、公車、台中捷運等大眾運輸工具，方便民眾規劃旅遊路線，因此提升台中市的觀光話題熱度。

▲圖為今年初的高雄燈會「冬日遊樂園」。（資料照／記者林育綾攝）

不過，在餐飲、購物、補助方面，TPOC台灣議題研究中心指出，排名第二名的高雄市獲得最高聲量，除了擁有特色美食之外，物價相對於北部也更加平易近人，高雄市政府還推出2024國際團體旅客至高雄旅遊住宿獎勵計畫、422地球日等活動，吸引國內旅客。

最後，TPOC台灣議題研究中心分析，台南市雖然也擁有許多特色景點及美食，卻因為大眾運輸不發達，在六都觀光的網路聲量中排行第五名，桃園市則因為景點較少排行第六名，相關單位若想長久發展各城市的國旅觀光，交通政策的重要性將是一大課題。