　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

六都國旅觀光好感度出爐！台中市奪冠　TPOC曝原因

記者黃翊婷／綜合報導

近期因為墾丁旅遊爭議不斷，國旅問題再次成為大眾熱議的焦點。TPOC台灣議題研究中心2日公布六都觀光好感度，台中市獲得最高聲量，推測主要與大型宗教慶典活動、擁有較多知名景點有關，此外，當大眾討論到國旅話題時，最重視的是交通問題，其次為住宿、餐飲等等，台中市在交通、住宿兩大面向也具有六都中最高聲量。

六都觀光網路聲量。（圖／翻攝自TPOC台灣議題研究中心網站）

▲六都觀光網路聲量。點圖可放大。（圖／翻攝自TPOC台灣議題研究中心網站）

TPOC台灣議題研究中心透過QuickseeK快析輿情資料庫，蒐集2024年2月26日至2024年8月27日網路上關於觀光、國旅的討論，並在「觀光／國旅」情緒分析中，發現台中市觀光在六都之中獲得最高聲量，其次為高雄市、台北市、新北市、台南市、桃園市；而在子議題分析中，民眾對於國旅話題，最重視的是交通問題，其次為住宿、餐飲、購物、景點、補助。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼逢甲夜市現況，人潮眾多。（圖／記者陳筱惠攝）

▲圖為逢甲夜市。（資料照／記者陳筱惠攝）

TPOC台灣議題研究中心認為，台中市觀光之所以在六都中獲得最高聲量，推測主要與大甲媽祖、白沙屯媽祖繞境等活動，以及武陵農場、高美濕地、逢甲夜市等知名景點有關，加上交通方面有台鐵、公車、台中捷運等大眾運輸工具，方便民眾規劃旅遊路線，因此提升台中市的觀光話題熱度。

▲▼2024高雄燈會「冬日遊樂園」於1/27至2/25 在愛河灣及16-18號碼頭登場！藝術家霍夫曼的「黃色小鴨」睽違10年的再次登台。（圖／記者林育綾攝）

▲圖為今年初的高雄燈會「冬日遊樂園」。（資料照／記者林育綾攝）

不過，在餐飲、購物、補助方面，TPOC台灣議題研究中心指出，排名第二名的高雄市獲得最高聲量，除了擁有特色美食之外，物價相對於北部也更加平易近人，高雄市政府還推出2024國際團體旅客至高雄旅遊住宿獎勵計畫、422地球日等活動，吸引國內旅客。

最後，TPOC台灣議題研究中心分析，台南市雖然也擁有許多特色景點及美食，卻因為大眾運輸不發達，在六都觀光的網路聲量中排行第五名，桃園市則因為景點較少排行第六名，相關單位若想長久發展各城市的國旅觀光，交通政策的重要性將是一大課題。

ET快訊
她衝花蓮婚宴「被排1人桌」氣到哭　遭新娘親友出面打臉
快訊／上班注意！　國1追撞回堵
快訊／大谷翔平單場三盜持續邁向「50-50」！道奇11比6勝
柯文哲：我一定拒絕交保　就讓他們羈押我
中秋烤肉醉倒！男突感覺下體「熱熱的」　醒來驚覺被性侵
「饗A Joy」已婚少東爆性騷正妹員工！　噁心對話曝光
愷樂懷孕PO超音波照　「小孩生父」曝光
林依晨政大老師嗆「不記得教過成都人」：教師節簡訊別寄了

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

10點開賣！台灣虎航機票下殺799元起　只有2天

北捷地下車站怎呼吸？　「每站都長不一樣」設備曝

帥到分手！「3種面相男」千萬別碰　命理專家：控制慾超強

六都國旅觀光好感度出爐！台中市奪冠　TPOC曝原因

摩羯要90度大轉彎了　最新各國路徑一致

高鐵上年輕壯男：我帶你們過去！　下一幕更感人

摩羯今起變天！　估下個颱風生成時間曝

她衝花蓮婚宴「被排1人桌」氣到哭　遭新娘親友出面打臉

全台最暖司機！紅燈開車門「放冷氣給騎士」：怕你熱　4萬人讚爆

視察台鐵「高雄站明年全設月台門」　新交長：人口多都會裝

黑熊母子蹦跳穿梭玉山　小熊半路轉頭萌看鏡頭

柯文哲批檢方編故事「備受壓迫、凌虐」

愷樂消失螢光幕4年半　41歲生日前曬「寶寶超音波照」：Hello

快訊／柯文哲無保請回！陳佩琪、黃珊珊相擁　小草振臂歡呼

重機網紅車禍過世

《足球尤物》亞曼達拜恩斯近照曝光　「超粗眉毛+厚唇」嚇壞網友：她以前很美

李珠珢遭吉祥物「抓頭猛甩25下」！　挨轟霸凌...韓YTR發聲：是應援文化

追問爆衝突！吳怡萱開嗆記者　黃國昌參戰「要這樣搞沒關係」

柯文哲遭調查2天無保請回　面色凝重發聲！陳佩琪落淚

吳怡萱現身北檢向媒體致歉　轉頭炮轟鍾小平：限期道歉

10點開賣！台灣虎航機票下殺799元起　只有2天

北捷地下車站怎呼吸？　「每站都長不一樣」設備曝

帥到分手！「3種面相男」千萬別碰　命理專家：控制慾超強

六都國旅觀光好感度出爐！台中市奪冠　TPOC曝原因

摩羯要90度大轉彎了　最新各國路徑一致

高鐵上年輕壯男：我帶你們過去！　下一幕更感人

摩羯今起變天！　估下個颱風生成時間曝

她衝花蓮婚宴「被排1人桌」氣到哭　遭新娘親友出面打臉

全台最暖司機！紅燈開車門「放冷氣給騎士」：怕你熱　4萬人讚爆

視察台鐵「高雄站明年全設月台門」　新交長：人口多都會裝

50轟50盜不是夢！大谷翔平：應該有機會...

鄭靚歆信義區用餐被告知「粉絲買單了」　逛寵物展私下態度被讚！

開學日襲擊！　俄羅斯35枚飛彈、23架無人機狂轟基輔

快訊／上班注意！　國1追撞回堵

韓政府為鼓勵生育！「改推快樂育兒」家庭節目　《我獨》類節目將變少

台灣「改款TOYOTA神車休旅」再曝光！汽油、油電雙動力今年見

國中生情緒激動！右手一槌牆「骨折了」

大谷翔平單場三盜持續邁向「50-50」！道奇11比6勝響尾蛇

10點開賣！台灣虎航機票下殺799元起　只有2天

小孟老師／9月3日星座運勢　小確幸就看幸運色

買22包送22包 萬歲牌補鈣超值組 少量現貨到

生活熱門新聞

「妹妹傳來LINE貼圖」破萬人爆共鳴：想買了

摩羯要90度大轉彎了　最新各國路徑一致

摩羯「環流雨彈來襲」明起連下7天　一圖看降雨趨勢

導遊突求「組隊住4人房」全場靜默！結局神展開

她衝花蓮婚宴「被排1人桌」氣哭　新娘親友出面打臉

她問：為何大家不做兼職？網搖頭點出1關鍵

九月份「超強運三生肖」

高溫怕你熱！司機開車門放冷氣給騎士萬人讚爆

摩羯今起變天！　估下個颱風生成時間曝

墾丁南灣「一排陽傘又冒出來」　他嘆：取締就是個笑話

高鐵上年輕壯男：我帶你們過去！　下一幕更感人

北市年輕人快申請！符合資格「最高可領1.5萬元」

「北檢丟大臉了！」他早斷言難羈押柯文哲

安芝儇露「超辣S型」曲線　粉絲流鼻血

更多熱門

相關新聞

上半年旅館營收「北增南退」　學者喊話新交長：用國際角度推觀光

上半年旅館營收「北增南退」　學者喊話新交長：用國際角度推觀光

今年上半年旅館、民宿住房率，相較去年雙雙衰退，據統計，今年上半年觀光旅館及一般旅館營收達到522億元，比去年同期增加逾12億元，卻呈現「北增南退」，學者黃正聰指出，因國際旅客回流北台灣居多，中南部則面臨國人出國替代國旅。

墾丁只能靠陸客救？旅遊品質即地方水準

墾丁只能靠陸客救？旅遊品質即地方水準

誰說沒人國旅？男星住台中飯店「一票人排隊」

誰說沒人國旅？男星住台中飯店「一票人排隊」

20年前就被墾丁老闆坑！小杯冰沙50元驚呆他

20年前就被墾丁老闆坑！小杯冰沙50元驚呆他

爽度加倍！他點名「日本1地方」國旅比不上

爽度加倍！他點名「日本1地方」國旅比不上

關鍵字：

國旅TPOC台灣議題研究中心

讀者迴響

熱門新聞

即／新北男墜樓　腦漿溢出死亡

即／父子陳屍臥室「電風扇染血」小兒子裸蹲客廳

吳東亮滲透新光金鐵證曝光　北檢掌控關鍵錄音

愷樂突PO超音波照「小孩生父是他」

來我家看貓！國三生硬上女友3次下場曝

即／淡水驚傳砍人案！管委會持刀砍承租戶

愷樂懷孕了！閨蜜莎莎鬆口回應

即／偷刪圖文　民眾黨：謝謝北檢發言人民進黨

黃國昌上位民眾黨老二　「柯文哲請假」態度大轉變

中秋烤肉醉倒！男感覺下體「熱熱的」驚覺被性侵

「妹妹傳來LINE貼圖」破萬人爆共鳴：想買了

摩羯要90度大轉彎了　最新各國路徑一致

林依晨政大老師嗆「不記得教過成都人」：教師節簡訊別寄了

摩羯「環流雨彈來襲」明起連下7天　一圖看降雨趨勢

邵琇珮凌晨請回！限制住居、出境出海

更多

最夯影音

更多

黑熊母子蹦跳穿梭玉山　小熊半路轉頭萌看鏡頭

柯文哲批檢方編故事「備受壓迫、凌虐」

愷樂消失螢光幕4年半　41歲生日前曬「寶寶超音波照」：Hello

快訊／柯文哲無保請回！陳佩琪、黃珊珊相擁　小草振臂歡呼

重機網紅車禍過世

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

上班族必備 保健聖品

上班族必備 保健聖品

「文里補習班」開課啦！讓大家了解每種保健品的功能，24小時隨時補充營養、增添活力

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面