2台車都壓線！他喊「停車技術一樣差」卻笑了　老司機全讚翻

▲老司機全讚翻。（圖／翻攝自●【爆廢公社】●）

記者鄺郁庭／綜合報導

停車場一幕，讓車主笑呼「真的很爽！」有網友在●【爆廢公社】●貼出一張照片，「我們技術一樣差 ，但我們一樣愛車。」只見他拍下角落兩個車位，格子中停著一黑一白共兩台車，不過兩台車都沒有停在正中間，而是分別往兩邊停靠。看到照片後，老司機秒有感讚翻，「這停法，才是專業的。」

原PO在文中貼出照片，只見背景是某處停車場，在角落的位置有兩個車格，分別是白色奧迪和黑色BMW。但仔細看會發現，兩台車都不在格子正中間，而是靠向兩側，車輪甚至壓在格線，不過原PO反而笑呼，「我們技術一樣差，但我們一樣愛車。遇到互相的車主，真的很爽！」

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就有老司機秒懂，忍不住點頭笑讚，「停這樣才是專業的，免得被開門A到！」「左邊靠左右邊靠右，正確」、「我大樓是邊位，我也都這樣停，讓中間那台車好進出（也怕副駕的門被敲到）」、「英雄惜英雄～尤其是901的車主，駕駛座下來的地方還願意靠近柱子停，完全都有替900車位的車主設想」、「車主間的另一種浪漫。」

也有網友羨慕表示，「之前有一次停這樣，結果旁邊那台給我停斜的，一輪壓在我的車格線上」、「這樣是互相尊重，有些車主就要互相取暖，明明就已經靠邊停了，又要靠過來，你不怕我，我才要怕你」、「每次靠邊停，隔壁就靠你停，真的很多不懂的人……」、「我還真的遇過兩個車位…另一邊硬要停格子中間…看了就氣。」